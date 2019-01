Musikundervisning i Odense: Næsten tre gange så dyr som på Ærø

De danske musikskoler finansieres primært af kommunale tilskud, og kommunerne fastsætter selv størrelsen på det tilskud. Når tilskuddet er lavt, stiger egenbetalingen, og det betaler Odenses borgere dyrt for. Der er ikke udsigt til at ændre den politiske prioritering, siger Susanne Crawley Larsen (R).

- Kom ind i kampen, Odense. Giv folkeskolernes musikliv bedre vilkår. Giv langt flere råd til at give deres børn en værdifuld musikalsk grunduddannelse. Sæt musikskolens tilskud op til et anstændigt niveau, lyder det i læserbrevet.

Nikolaj Nottelman er forælder til børn i musikskolen, og selvom han er villig til at betale den høje egenbetaling, kritiserer han i et læserbrev i avisen, at Odense Kommunes tilskud er så lavt.

Den store prisforskel bunder i, hvor stor egenbetalingen er, og netop egenbetalingen er et resultat af, hvor stort et tilskud musikskolerne modtager fra deres kommuner. Når det kommer til musikskoletilskud, er Odense Kommune sammen med Svendborg de nærigste på Fyn.

Hvis man vil sende sit barn til en halv times musikundervisning, skal man i Odense have 240 kroner op af lommen, mens man på Ærø slipper med 90 kroner. Det svarer til en minutpris, der svinger med hele fem kroner imellem de to kommuner. Bor man på Ærø koster det nemlig tre kroner i minuttet at sende sit barn til violin- eller guitarundervisning. Bor man derimod i Odense, er minutprisen otte kroner.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen betegner det som en drøm at kunne give et større tilskud til Odense Musikskole - men pengene er der ikke, og Odense Kommune er derfor sammen med Svendborg den dyreste fynske by at modtage musikundervisning i. Arkivfoto

- Hvor glad jeg end selv er for musik, så synes jeg ikke, at der har været noget tidspunkt, hvor vi har kunnet prioritere flere penge til musikskolen, lyder det.

Hos Odense Kommune er den bid af kagen, der tildeles musikskolen, i flere år blevet mindre og mindre. Når tilskuddet falder, stiger egenbetalingen for at fastholde et vist kvalitetsniveau, forklarer Uffe Most, der er skoleleder i Odense Musikskole. Han tilføjer, at egenbetalingen på Odense Musikskole er på sit maksimale niveau, som er en tredjedel af musikskolens samlede budget. Skolelederen understreger, at det lave tilskud ikke går ud over kvaliteten af undervisningen.

De danske musikskoler finansieres af tre parter. Dels af et statsligt tilskud, dels af et kommunalt tilskud og endeligt af egenbetaling. Kommunerne er suverænt den største bidragsyder, og det er kommunerne selv, der prioriterer, hvor stor en bid af kagen musikskolerne får.

- Tiden er ikke til at skære

Spørger man Dansk Folkepartis Pernille Bendixen, har den beslutning en social slagside.

- En øget forældrebetaling vil alt andet lige skabe en situation, hvor kun de velhavende får råd til at gå der. Det er synd, for musik bør være for alle, siger Pernille Bendixen.

Det billede genkendes også af Odense Musikskoles leder Uffe Mont.

- Det er klart, at en høj brugerbetaling gør, at der er en gruppe af børn, som vi ikke når ud til, siger Uffe Most.

Susanne Crawley Larsen anerkender, at tilskuddet med fordel kunne være højere.

- Kunne vi mere ambitiøse? Selvfølgelig kunne vi det. Men tiden er ikke til at skære i børnenes dagtilbud for at kunne øge tilskuddet til musikskolen, fastslår rådmanden.

Hun fremhæver, at Odense Musikskole har et stort samarbejde med folkeskolerne for at sikre, at så mange børn som muligt stifter bekendtskab med musik. Hun mener desuden, at der fra politisk side er blevet gjort, hvad der kunne for at fjerne den økonomiske ulighed og henviser til de økonomiske fripladser, der kan søges og gives til de børn, hvis forældres indkomst er under en vis grænse.