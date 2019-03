Musikernes pitstop: Han holder fløjter og klarinetter i gang

Instrumentmager Hans Zachariassen sidder klar under Carl Nielsen konkurrencerne til at reparere ødelagte instrumenter. Konkurrencerne er hårde for instrumenterne, og så er det rart at hjælpen er lige ved hånden. Foto: Kim Rune

Under Carl Nielsen Internationale Konkurrencer i Odense Koncerthus er instrumentmager Hans Zachariassen manden, der er klar til at reparere en pludseligt defekt fløjte eller klarinet.

Engang glemte han en saxofon i et syrebad og først dagen efter fandt han det lettere opløst, men ellers er Hans Zachariassen sikker på hånden, når han får et dyrt instrument til reparation. For selv om han sidder med et instrument til måske en halv million kroner er den 51-årige instrumentmager fra Otterup helt rolig, kæler for detaljerne, finder det rette værktøj, og får populært sagt tonen til at passe igen. - Jeg er meget glad for det, jeg laver, og jeg glæder mig hver dag til at gå på arbejde, fortæller Hans Zachariassen. Han sidder netop i disse dage i foyeren til Odense Koncerthus og med værktøj, reservedele og overblik tager imod de musikinstrumenter, som af en eller anden grund pludselig er i stykker for de musikere, der deltager i Carl Nielsen Internationale Konkurrencer. Det er mest fløjter og klarinetter, han gør sig i, og som trænger til enten en nødtørftig reparation eller en gennemgribende rensning. Forleden var det under en af konkurrencerne en klarinet, som var revnet. En musiker fra Tyskland kom med instrumentet til Hans Zachariassen, fordi det var revnet som følge af temperaturskift. Det bedste, han kunne gøre, var at lime det på stedet, mens ellers kan han fræse det defekte stykke ud og sætte et nyt i.

Instrumentmager Musikforretningen A. Andersen blev grundlagt i 1886 af instrumentmager Anton Andersen i Jernbanegade.Senere samme år flyttede forretningen til Gravene, hvor den over de næste 100 år blev et væsentligt del af musiklivet i Odense.



I 1932 overtog Anton Andersens søn Antonius Andersen forretningen. Han var blevet oplært i forretningen og i reparation af instrumenter i musikværkstedet, der lå i forretningens kælder.



I 1938 begyndte Antonius Andersen kone Johanne Andrea Palma Andersen at stå for ekspeditionen i forretningen, så han kunne koncentrere sig om for reparationen af instrumenter. Sammen drev de forretningen frem til Antonius Andersen død i 1964. Med over 20 års erfaring i at drive musikforretning og et ønske om at se sin mands og svigerfars livsværk bestå valgte fru Andersen at føre forretningen og traditionerne videre alene.



I 1989 fik fru Andersen øjnene op for et par unge instrumentmagere Richard Salsbury og Hans Zachariassen, der kort tid forinden havde endt deres instrumentmageruddannelse i England og startet deres eget musikværksted på Store Glasvej i Odense. Det blev starten på en ny epoke for forretningen.



A. Andersen blev i dag overtaget af Hans Zachariassen, og er nu en special butik med træblæsere.

Det kræver præcision og en rolig hånd at reparere et musikinstrument som denne klarinet, men Hans Zachariassen har begge dele. Foto: Kim Rune

Over 30 års erfaring Det kræver præcision, snilde og forståelse for sit håndværk, og det har Hans Zachariassen også. I mere end 30 år har han arbejdet som instrumentmager i firmaet A. Andersen, grundlagt 1886 i Odense af Anton Andersen. I dag er Hans Zachariassen eneste mand i firmaet - dog ikke at forregne konen, som også tager aktiv del i firmaet med udgangspunkt i hjemmet i Otterup, men indtil for nogle år siden flere forskellige steder i Odense, hvad ældre odenseanere formentligt kan huske fra Gravene, Hans Jensens Stræde, Nørregade og Overgade. Han er en af de få instrumentmagere vest for Storebælt, og den eneste, som tager sig af fløjter og klarinetter, så derfor rummer kundekartoteket også symfoniorkestre fra Odense, Aarhus, Aalborg og Sønderborg, et par ensembler i Randers og Esbjerg, og afstikkere til Operaen i København, Malmø i Sverige og Bergen i Norge.

Musikernes pitstop Under Carl Nielsen Internationale Konkurrencer kan man næsten kalde ham for musikernes pitstop, når deres instrumenter trænger til en kærlig hånd. Musikerne er så fokuserede på deres deltagelse, at de næsten glemmer at takke Hans Zachariassen for hans arbejde, inden de vender tilbage til koncertsalen og koncentrerede atter spiller på deres instrumenter. Når der så ikke er bud efter ham i koncertsalen kan han arbejde videre på de bestillingsopgaver, han får ikke kun fra Danmark, men også udlandet. Søndag spillede koncerterne som de skulle, så i stedet kunne han rense og reparere en klarinet for en polsk kunde. Med særlige briller, der mest ligner svejsebriller, men har en forstørrelse på fem gange, kan Hans Zachariassen gå helt ned i de små detaljer på musikinstrumenterne. Imens ligger tangen med induktionsvarme i skødet på ham oven på sikkerhedsforklædet, og tænger og skruetrækkere foran ham, så klarinetten igen får den rette lyd til de rette toner. - Det handler om at gå i detaljerne, og være så præcis som muligt, forklarer han. Som instrumentmager kan Hans Zachariassen godt spille på klarinet, men gør det kun, når han er alene og skal teste den, ligesom det heller ikke nødvendigvis er det, han lytter til derhjemme. - Det er fantastisk at høre live klassisk musik, men det er ikke det, jeg kan finde på at høre derhjemme. Så er det godt at sætte Toto på, fortæller han.

Hver del fra klarinetten får hver sin placering, så Hans Zachariassen altid ved, hvad skal sidde hvor. Foto: Kim Rune

Denne klarinet skal have ny kork på, når de enkelte stykker skal sættes sammen. Korken bliver slidt, efterhånden som instrumentet bliver skilt og samlet. Foto: Kim Rune

