Musik på Menuen: Frokostpausen på Tornbjerg fyldt med lækre toner

Fem steder i Odense blev fredag for- og eftermiddag gæstet af musikere fra hele Region Syddanmark. De seks bands skal fredag aften dyste på Posten om en mulighed for at spille på Jelling Musikfestival. Et af stederne for disse pop-up-koncerter var på Tornbjerg Gymnasium

Begge bands er repræsenteret af talentudviklingsprogrammet Quasar, der skal fodre opkommende kunstnere i hele Region Syddanmark. Pop-up-koncerter som denne på Tornbjerg Gymnasium foregår fire andre steder i Odense. Koncerten er et reklameled i forbindelse med aftenens store event på Posten. Her skal i alt seks bands dyste om en finaleplads på Jelling Musikfestival.

- Når man som os er nye artister, så kan et stort publikum være svært at finde. Derfor sagde jeg med det samme ja, da jeg fik tilbuddet om at spille her. En ting er jo at stå i sit eget øvelokale, noget andet er at få lov til at mærke reaktionen på det, man spiller. Det giver så meget igen, fortæller den unge musiker, mens han lytter til de sidste guitarstemninger, inden det går løs.

De to unge sangere er hovedrollerne ved dagens pop-up-koncert for de frokostsultne gymnasieelever. Jonas Thyrsted ser arrangementet som en fed mulighed for at blive en endnu bedre kunstner.

To unge mennesker, der stemmer en guitar, vidner om, at lige om lidt skal der spilles musik. Bag mikrofonen til de sidste lydprøver står Jonas Thyrsted, der er forsanger i det århusianske band, Drabant. Han er i dagens anledning på Tornbjerg Gymnasium med artisten Anna Halkjær fra det odenseanske band Karenina.

Drabants forsanger tror, at en plads på Jelling Musikfestival vil være et kæmpe kvalitetstempel. At spille på festivalen kan også være med til at åbne døre med uendelige muligheder.

Projektleder for Quasar Live, Jacob Kromann-Gallop, tror, at hele forløbet frem mod Jelling Musikfestival kan gavne de unge musikere. Selv det mindste publikum har en værdi. Foto: Sugi Thiru

En anderledes form for markedsføring

I front for Quasar står projektleder Jacob Kromann-Gallop, der også er tilknyttet Jelling Musikfestival. Han tror på, at pop-up-koncerterne i dag kan lære de unge kunstnere meget om vigtigheden af at promovere sig selv.

- Mange nye kunstnere tænker kun på, hvordan de kommer ind på de store spillesteder, og det tror jeg dræber rigtig meget entusiasme, hvis det ikke hurtigt lykkes. Med de her pop-up-koncerter vil vi lære vores kunstnere, at ethvert spillejob er energien værd. Samtidig vil vi lære dem, at selv det mindste publikum kan mobiliseres til noget positivt, siger projektlederen.

Jacob Kromann-Gallops største håb er, at de deltagende bands i dagens pop-up-koncerter får en god oplevelse med et lidt anderledes publikum.

For ham at se er det at få lov at komme ud og spille for et levende publikum meget mere givende end at stå at øve for sig selv.

- Uanset om man spiller foran 10 eller 100 personer, så er det performance, der er allervigtigst. Vi vil gerne lære kunstnerne, at det at stå på en scene og virkelig kunne boltre sig er vigtigt for at kunne gøre det her til en levevej, siger Jacob Kromann-Gallop.

De seks bands skal dyste mod hinanden i aften fredag på Posten til et gratis musikarrangement fra klokken 19.