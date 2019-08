Musical: Facebook for strygere

Alle, der har en Facebook-konto, bliver fra tid til anden mødt af muligheden for at gense begivenheder, der er et, fem eller måske 11 år gamle. For når man selv glemmer det, husker Facebook-hjernen, hvad man præcist lavede en særlig dag.

Det er udgangspunktet for en anderledes musical arrangeret af trombonist Andreas Ferrold Clemmensen. Han gav tidligere på sommeren sin kandidatkoncert på Syddansk Musikkonservatorium i Odeon. I anledning af festivalugen er han vendt tilbage som dirigent for en række af sine tidligere medstuderende, der i løbet af 12 musicalsange folder konsekvenserne af de sociale medier ud.

Det her er ikke Facebook for begyndere. Det er Facebook for strygere. Publikum kommer rundt i paletten af hits - de møder den hårdtslående "Lost in the Wilderness" fra den relativt ukendte forestilling "Children of Eden" og slutter af med hippiefællessangen "Walking in Space" fra "Hair".

Det er store følelser som had, misundelse og praleri, der bliver lyttet til, for på Facebook er det som bekendt både muligt at blive hængt ud og genopfinde sig selv i en falsk profil. Moralen skal ikke afsløres her, men der er helt sikkert masser af stof til eftertanke for det fortrinsvist unge publikum, der tirsdag morgen har indtaget pladserne i konservatoriets koncertsal.

På samme måde med koncerten. De studerende sangeres intense tilstedeværelse og orkestrets veloplagthed hænger stadig over de unge hoveder, da de nynnende drysser ud i virkeligheden. De fleste af tilskuerne har ikke delt begivenheden på Facebook, selv om de for en gangs skyld er blevet opfordret til det i koncertprogrammet. Og pyt med det, for det er næppe kommentarsporet fra Facebook, man husker bedst, når man har oplevet noget helt ekstraordinært stort i sit liv. Også på en tirsdag.