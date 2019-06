Museer og biblioteker bliver ramt hårdere af spareforslag

Brandts, Odense Bys Museer og bibliotekerne skal betale for at redde andre dele af kulturlivet i spareplan fra S og K.

Odense Bys Museer, bibliotekerne, Odense Symfoniorkester og Brandts er blandt de store tabere, når en ny spareplan på kulturområdet ligger færdig. Det er Socialdemokraterne og Konservative, der står bag en alternativ spareplan, og herfra lyder meldingen: - De bredeste skuldre skal bære de tungeste læs, som det socialdemokratiske by- og kulturudvalgsmedlem Anders W. Berthelsen formulerer det. Fordi der i de kommende år er udsigt til flere ældre og flere børn i Odense Kommune og dermed større udgifter til velfærd, skal der spares 79 mio. kr. årligt på by- og kulturområdet. Først kom forvaltningen med et spareforslag, men derefter fandt Socialdemokraterne og Konservativ sammen i et politisk parløb uden om Venstres by- og kulturrådmand Jane Jegind. De to partier meldte samarbejdet ud for 14 dage siden, men her nævnte de kun, hvilke områder og kulturinstitutioner, de ville frede i forhold til det oprindelige forslag - blandt andet Friluftsbadet, TipToe BigBand, Det Fynske Kunstakademi og H.C. Andersen Festspillene. Hvor der så skulle spares mere, for at få regnestykket til at gå op, forblev en hemmelighed, som de to partier nu delvis løfter sløret for.

De store poster Det socialdemokratisk-konservative forslag til besparelser på kulturområdet, som der er politisk flertal for, indeholder blandt andet følgende poster i årlige besparelser:



Administration og effektiviseringer: 13,7 mio. kr.



Tilskud til Odense Bys Museer: reduceres med 3,6 mio. kr.



Tilskud til bibliotekerne: reduceres med 3 mio. kr.



Tilskud til Odense Symfoniorkester: reduceres med 3 mio. kr.



Tilskud til Brandts: reduceres med 2 mio. kr.

Biblioteker må bøde hårdt Det er de to by- og kulturudvalgsmedlemmer, Kristian Guldfeldt (K) og Anders W. Berthelsen (S), som har arbejdet med den alternative spareplan i samspil med borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og rådmand Søren Windell (K). Det ned i detaljer færdige spareforslag fra S og K er endnu ikke klar til at blive præsenteret, men det er de store poster til gengæld. Heraf fremgår det, at Odense Bys Museer, bibliotekerne, symfoniorkesteret og Brandts skal spare betydeligt mere end i det oprindelige spareforslag. Bibliotekerne skal for eksempel beskæres med tre mio. kr. årligt ud af et budget på godt 80 mio. kr. I det oprindelige forslag var der kun nævnt en lukning af Bolbro Bibliotek, der skulle bidrage med en kvart mio. kr. årligt. Brandts stod i den oprindelige plan til at skulle beskæres med en mio. kr. årligt i tilskud, og det er i S og K's forslag blevet fordoblet til to mio. kr. - ud af en årlig støtte på cirka 19 mio. kr. På samme måde bliver der i det nye forslag årligt skåret tre mio. kr. i støtten til Odense Symfoniorkester mod halvanden mio. kr. årligt i det oprindelige forslag. Og beskæringen i støtte til Odense Bys Museer stiger i S og K's forslag fra 2,8 til 3,6 mio. kr. årligt - ud af en samlet årlig støtte på cirka 32 mio. kr.

At undgå det uoprettelige Tallene ovenfor er de store poster i det spareforslag, som i kraft af S og K's flertal i udvalg og byråd også bliver det færdige sparekatalog. Dertil skal lægges, at man vil spare tre mio. kr. årligt på at indføre synlig rengøring i kommunen. Det vil sige at lægge rengøringen i dagtimerne og dermed undgå at betale aften- og nattakst til rengøringspersonalet. Anders W. Berthelsen og Kristian Guldfeldt mener, at de med det nye sparekatalog har undgået at gøre uoprettelig skade. Altså at lukke ting, der ikke ville kunne åbnes igen i tilfælde af bedre tider - såsom TipToe BigBand, eller kunstakademiet. - Vi har prøvet på ikke at redde noget ved at ødelægge noget andet. Vi har set på, hvor smertegrænsen er på de forskellige området blandt andet ved at sammenligne med Aarhus og Aalborg, siger Anders W. Berthelsen.