Munkebjergskolen er ærgerlig over, at flere end 20 elever, der ønsker at blive del af folkeskolen, hvert år afvises, fordi de bor uden for distriktet. I stedet bliver flere af børnene del af den søgning mod byens privatskoler, som rådmanden vil gøre mindre.

- Odenses forældre vil gerne folkeskolen. De vil bare gerne selv vælge den. Det er budskabet fra Munkebjergskolens skolebestyrelse som reaktion på børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsens (R) ambition om at få flere af Odenses børn ind i byens folkeskoler og dermed bremse en lidt stigende søgning mod fri- og privatskoler. - Hvert år har vi over 20 elever, der vælger Munkebjergskolen til, men som ikke får lov at begynde på skolen, fordi de bor på den forkerte side af vejen og ikke er del af vores skoledistrikt, fortæller skolebestyrelsesformand Christina Bruun Levinsen. - Og historien har vist, at mange af de elever, vi har sagt nej til, søger mod områdets fri- og privatskoler, siger hun. Derfor opfordrer skolebestyrelsen til, at rådmanden og de øvrige politikere tager et nyt kig på de streger, der deler Odense ind i 33 skoledistrikter. Ifølge Christina Bruun Levinsen er Munkebjergskolen den skole i byen med det mindste skoledistrikt og med adresse på Fengersvej i Odense M også med kort afstand til flere fri- og privatskoler. - Vores ønske er, at politikerne har modet og tør tage et opgør med de forældede skoledistrikter. Familier med 400 meter til vores skole er ikke del af skoledistriktet og bor tættere på en fri- eller privatskole end den folkeskole, de hører til, påpeger hun. Men det her handler jo også om økonomi - at det er dyrere at oprette flere klasser? - Jeg er med på nuancerne, og at vi ikke bare kan få fire-fem klasser. Men vi er en tre-sporet skole og vil gerne bare oprette tre klasser. Havde vi næste skoleår fået lov at optage de elever, der er blevet afvist, fordi de ikke bor i skolens distrikt, ville vi have tre klasser med 23 elever i hver. Det er ikke små klasser. Nu får vi i stedet to klasser med 26 elever i hver - på en tresporet skole.

Hun vil have flere til at vælge folkeskolen og har en ambition om at nå ned på 15 procent fri- og privatskole-børn. Antallet af børn i fri- og privatskoler i Odense har de seneste år bevæget sig fra 19 procent over 20 til nu 21 procent af de børn, der begyndte i skole i august sidste år.- Det er ingen alarmerende stigning, men tallet stiger. Og det bekymrer mig, har børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) for nylig sagt Hun vil have flere til at vælge folkeskolen og har en ambition om at nå ned på 15 procent fri- og privatskole-børn.

Intet reelt valg De mange afvisninger betyder samtidig, mener skolebestyrelsesformanden, at der reelt ikke er et frit skolevalg. Altså en mulighed for som forældre at søge om plads på en anden skole efter eget valg enten i egen eller anden kommune, hvis forældrene ikke ønsker deres barn på distriktsskolen. - Der er frit skolevalg i Danmark, men i de ni år, jeg har været del af skolebestyrelsen på Munkebjergskolen, har det frie valg ikke været eksisterende. Det frie valg er begrænset til at vælge distriktets folkeskole eller en fri- eller privatskole, konstaterer Christina Bruun Levinsen. - Vi vil bare gerne kunne imødekomme forældrenes ønske om en skoledag på Munkebjergskolen, som også er et ønske om folkeskolen. Og så håber hun, at Susanne Crawley Larsen vil droppe sin plan om en ny, stor folkeskole i centrum for i stedet at bruge millionerne på de skoler, der i dag huser elever. - Det virker malplaceret at tale om en ny, flot folkeskole i centrum, når dem, der allerede er der, ikke er blevet renoveret og investeret i i årevis. Hvorfor ikke udvikle det eksisterende, spørger skolebestyrelsesformanden og understreger, at hun deler rådmandens målsætning om at løfte folkeskolen og gøre den mere attraktiv: - Jeg hilser debatten velkommen. Odense Kommune bruger færre penge per elev i folkeskolen end andre kommuner, og folkeskolerne i Odense trænger til et boost. Så der er vi helt på linje.