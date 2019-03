Det blev en såkaldt kontrolleret nedbrænding, mens brandfolkene kiggede på, der fandt sted natten til lørdag i Martinsminde Havekoloni i det østlige Odense.

Klokken 00.45 havde alarmcentralen fået en melding om brand i et kolonihavehus. Da brandvæsenet nåede frem havde ilden godt fat, og der var derfor ikke andet at gøre end at lade det brænde ud frem for at begynde en stor slukning.

Ifølge vagtchef Steen Nyland, Fyns Politi, er brandårsagen ukendt, men den kan være påsat.