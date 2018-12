Motorsportsanlæg bygges med jord fra letbanen

Et kommende motorsportsanlæg sydøst for Odense bliver bl.a. etableret med jord fra letbanebyggeriet. Anlægget kan åbne om et par år.

Det er muligt, der er tale om et helt nyt motorsportsanlæg med plads til både gokart og motocross-sporten på Fyn. Men når det kommer til at etablere anlægget tæt på motorvejsafkørslen ved Tietgenbyen øst for Odense, så sker det ikke just med gashåndtaget i bund. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. - Det kører i et malende tempo. Det går ikke så stærkt, men det vidste vi godt. Det er ikke sådan lige at flytte så meget jord, som der skal til, fortæller Steen Fredsøe Sørensen, projektansvarlig hos Fyens Motor Sport. Han henviser til hele jordarbejdet omkring anlægget, der skal omkranses af jordvolde for at tage så meget støj som muligt fra banerne, der både har motorvej og skydebane som nabo. For at kunne etablere støjvoldene kræver det, at der køres op mod 170.000 ton jord til området. En enorm logistisk opgave, når der ikke kan være meget mere end 40 ton på en lastbil ad gangen. Arbejdet med at etablere anlægget gik først for alvor i gang i sommer, efter at Odense Kommune havde byggemodnet området. Men allerede nu er det tydeligt fra både motorvejen og tilkørslen til Tietgenbyen, at der bygges. - Vi ville selvfølgelig gerne have, at det kunne gå hurtigere. Men det må tage den tid, det tager. Der er flere ting, der skal passe sammen, og vi har jo i forvejen ventet længe på at få anlægget - og så må vi vente lidt mere, som Steen Fredsøe Sørensen siger.

Sagen kort Når Fyens Motor Sport i 2020 kan tage en motocross- og gokartbane i brug øst for Fraugde og tæt på Tietgenbyen, bliver det første gang i henved 25 år, at motorsportsfolkene får en fast bane at køre på. På grund af beboerprotester kunne de ikke længere bruge Højbjergbanen vest for Korup, hvor klubben ellers havde til huse gennem mange år.I januar 2017 sagde byrådet i Odense ja til en lokalplan, der skulle give mulighed for at etablere et nyt anlæg i det sydøstlige Odense - tæt på motorvejen og i et område, der i forvejen også rummede både jernbane og skydebane. Det medførte store protester, og i forbindelse med to høringer i 2017 indkom der over 165 høringssvar - nogle stærkt kritiske. Bl.a. Kerteminde Kommune, der forsøgte at stoppe planerne.



Da Odense Kommune ikke kunne forhandle sig på plads med Kerteminde, blev sagen indbragt for Erhversstyrelsen, der gav Odense ret i at afvise nabokommunens indsigelser.



Siden fulgte et mageskifte mellem Odense Kommune og Fyns Motor Sport, så foreningen så at sige byttede området med Højbjergbanen ud med det nye område ved Tietgenbyen. I maj blev området byggemodnet af Odense Kommune, og i sommer gik arbejdet med at etablere støjvolde i gang. Anlægget ventes at stå klar til brug i 2020.

Steen Fredsøe Sørensen fra Fyens Motor Sport er ligesom de øvrige motorsportsfolk en tålmodig mand. Efter at have været hjemløse i en lang årrrække kan de dog nu skimte et nyt motorsportsanlæg i horisonten. Arkivfoto: Tim K. Jensen

Jord fra letbanen Når det tager lidt længere tid at få etableret anlægget, er det fordi, byggeriet er en del af et større puslespil i forhold til andre byggerier i byen. En stor del af jorden til projektet kommer fra byggeriet af den 14,5 kilometer lange letbane, der efterlader meget overskudsjord. Men her graver man ikke jorden væk, førend man er nået til de næste etaper i byggeriet af letbanen. Og når jorden er gravet op, skal den først sorteres i to typer. Typisk ren jord og lettere forurenet jord. Den rene jord skal bruges til at udvide havneterminalen ved Lindø. Den lettere forurenede er godkendt til at kunne bruges til støjvoldene omkring motorsportsanlægget. Hos Odense Letbane er man glad for, at de cirka 100.000 ton jord, man får i overskud, kan bruges på andre projekter. - Vi er glade for, at de mange ton jord fra vores sporarbejde kan blive genbrugt et andet sted i nærområdet - frem for at det skal køres til deponi et ukendt sted. Den samlede mængde jord svarer til flere tusinde lastvognlæs, så alene på grund af transporten er det vigtigt, at vi kan håndtere overskudsjorden lokalt, forklarer Thomas Sjøgren, der er projektchef for sporarbejdet hos Odense Letbane P/S.

Begyndte i sommer Og motorsportsfolkene på Fyn er tålmodige mennesker, siden de for snart 25 år siden mistede deres motorsportsanlæg Højbjergbanen vest for Korup i den anden ende af kommunen. Gennem en årrække arbejdede byrådet på at finde en løsning, indtil man endte med etableringen af det nye anlæg ved motorvejen, hvor der i forvejen også var et skydecenter. I januar 2017 sagde byrådet ja til en lokalplan og siden et mageskifte, der gør, at Fyens Motor Sport og Odense Kommune kunne lave et mageskifte mellem de to grunde ved Korup og Fraugde. Hos Fyens Motor Sport regner man med, at motorsportsanlægget, der har fået navnet Motorsportscenter Fyn, kan blive klar til brug i 2020. Sjovt nok samme år som letbanen skal til at køre med de første passagerer.

