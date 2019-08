Mor til ung ballademager: Det er så nemt for andre at stå på sidelinjen og kloge sig

- Jeg tror, det eneste, der for alvor ville virke, var, hvis deres forældre fik at vide, hvad deres unge laver om natten og tog en alvorlig snak med dem. Sådan lyder et af flere udsagn i debatten om unge, der mødes, larmer og drikker i det offentlige rum. Men så enkel er virkeligheden ikke. Langt fra, siger en forældre til et barn, der ofte hænger ud.Arkivfoto: Simon Læssøe / Ritzau Scanpix