Mørkere gader, mere ukrudt og intet sankthansbål: Her er den samlede liste over by- og kulturbesparelser

Når der søndag afholdes sankthansbål på Engen ved Fruens Bøge, så bliver det sidste gang. I hvert fald med Odense Kommune som arrangør.

For den faste tradition med et stort kommunalt arrangeret sankthansbål, hvor tusinder af byens indbyggere forsamles, er noget af det, som et politisk flertal mener må lade livet, for at den store sparekabale med nedskæringer for 79 mio. kroner på by- og kulturområdet går op.

Det fremgår at listen over besparelser (se faktaboksen til artiklen), som onsdag for første gang er blevet offentliggjort i sin fulde længde forud for næste møde i By- og Kulturudvalget, der finder sted på tirsdag.