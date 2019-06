Møntergårdens arkitekter får stor pris

Odense kom indirekte i centrum, da arkitekterne Frank Maali og Gemma Lalanda torsdag fik tildelt Nykredit Fonds Arkitekturpris 2019, for det er dem, der står bag tilbygningen til fredede Møntergården, der stod færdig i 2013.

Juryen begrunder udpegningen af parret med, at "Tegnestuen har markeret sig med en række projekter, hvis særkende er den både originale og indlevende omgang med historiske bygninger og bymiljøer. Fælles for både de tidlige og de senere projekter er høj arkitektonisk kvalitet i såvel hovedanslag som detaljering og udførelse. deres renoveringer balancerer det ekspressive med det afdæmpede, hvor oplagt formglæde og - vilje veksler med asketisk hvidhed".

I et interview med vinderne fortæller de til Nykredit Fond, hvordan de forud for projektet kastede sig ud i et utal af analyser:

- Vores svar var, at museet fortsat skulle være en samling af små huse. En sammenstilling af langhuse kalder vi det. Langhuset er jo en bygningstype, man kender fra helt tilbage fra vikingetiden ... nok den ældste danske arkitektur. Via farverne skabte vi dialog med det gamle, siger Gemma Lalanda.

Frank Maali supplerer:

- Ja, sort som sod, rød som blod og gul som okker. Et materiale man kan grave op af jorden. Alle teglsten i langsidernes felter er af ler fra området, gravet op nogle få kilometer uden for Odense, og stålrammerne går ligesom i dialog med de gamle bindingsværkshuse. Indeni er der et komplekst rundgangssystem, også under jorden. Når man kommer ind, ser man en stor, valset stålplade - den er over syv meter høj og går ned i kælderen. Den symboliserer det her voldsomme spadestik direkte ned i den fynske jord - museet handler jo om den fynske historie fra istid til nutid.

Det er 33. gang, prisen uddeles. Den kaldes Skandinaviens største arkitekturpris og består af to priser og foruden årets pris uddeles også en pris til en nyere tegnestue. Begge priser er på 250.000 kroner.