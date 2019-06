Møllen i Den Fynske Landsby har fået nyt liv

Orkanen i december 1999 var en af Danmarkshistoriens værste med adskillige dødsofre. På tabskontoen kunne man også skrive Maderup Vindmølle i Den Fynske Landsby. Møllen havde ellers været en del af landsbyen, siden den åbnede i 1940'rne, men orkanen gav møllens hat et skub, og siden har den ikke kunnet dreje rundt.

I 2015 fik landsbyen penge fra blandt andre Augustinusfonden til at begynde en restaurerering, som indebarer, at møllens defekte hat blev fjernet, og det afgørende økonomiske skub kom sidste år under det kommunale budgetforlig, hvor der blev sat 2,1 mio. kr. af til møllen.

Torsdag var dagen for den foreløbige kulmination i historien om Maderup Vindmølles come back. Et firma på Sjælland, som er et af de få i landet, der har mølle-ekspertise, havde stået for det håndværksmæssige, og først skulle en kran løfte den 9,5 tons tunge hat på plads. Det arbejde begyndte ved 10-tiden og forløb fuldstændig smertefrit.

Knap en time senere ankom møllevingerne, og det blev straks et lidt større drama. Det var ikke så meget det at få dem hejst på plads, som gav sved på panden. Til gengæld er tilkørselsforholdene til Den Fynske Landsby ikke optimale, og det var et større drama at få den store lastbil med møllevingerne ind gennem en snæver port til landsbyen. Men det lykkedes.