Møde om EU's flygtningepolitik

ODENSE: EU's flygtningepolitik er i fokus torsdag klokken 19 i Borgernes Hus. Martin Lemberg-Pedersen fra Global Refugees Studies på Aalborg Universitet holder foredrag om flygtningepolitikken, der ifølge arrangørerne siden 2015 har "ligget i ruiner, fordi kun få lande ønskede at indgå i en fælles fordeling, og på EU-topmødet i juni blev den den national-konservative politik med hegn, lukkede grænser, hjemsendelser og aftaler med omkringliggende lande EU's fælles politik." Mødet arrangeres af Racismefri By - Odense for Magfoldighed. Alle er velkomne. /RAS