Mittelstein er indstillet til Bland dig Prisen: Hun hjælper udsatte væk fra banderne

Isabella Mittelstein, medstifter af Projekt Husvild, er indstillet til Bland dig Prisen for sit arbejde for og med hjemløse.

Annette Voxen har indstillet medstifter af Projekt Husvild Isabella Mittelstein til Bland dig Prisen, som er Fyens Stiftstidendes hyldest til lokale initiativer, der styrker fællesskabet.

Isabella Mittelstein har i årevis kæmpet for at hjælpe hjemløse og andre udsatte - blandt andet ved Projekt Husvilds årlige vinteruddeling af tøj og sko. Hun har været med til at sætte fokus på hjemløse østeuropæeres svære situation, da de ikke længere kunne komme i varmestuerne hos Kirkens Korshær, og har hjulpet udsatte, der har været i fare for afpresning af banderne, væk fra byen.

Det er blandt andet det arbejde, Annette Voxen lægger vægt på i sin indstilling af Isabella Mittelstein til Bland dig Prisen.

Annette Voxen skriver:

"Isabella Mittelstein fortjener at vinde prisen, fordi hun har hjulpet udsatte personer væk, der har været i klemme ved banderne. Hun har i alt hjulpet 40 personer og har af egen lomme betalt for at de kunne komme væk, efter de er blevet tæsket og frarøvet deres ejendele, penge og hævekort".

Isabella Mittelstein har selv prøvet at være hjemløs i teenageårene, da hun forlod et barndomshjem præget af morens pille- og alkoholmisbrug. Som 17-årig kom hun i huset på Bornholm og har siden uddannet sig til socialpædagog.

I dag er Isabella Mittelstein førtidspensionist, men bruger meget af sin tid på at hjælpe de socialt udsatte i Odense.