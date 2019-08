Mistanke til loddekolbe: Brand har raseret lejlighed - beboere er evakueret

Hjallese: En lejlighed i det sydlige Odense er ifølge Fyns Politis oplysninger blevet kraftigt beskadiget under en brand fredag formiddag.

Beredskab Fyn og Fyns Politi fik klokken 10.48 alarm om brand i lejligheden, som ligger i en lav boligblok med stueetage og første sal på Jacob Hansens Vej.

- Meldingen går på, at man kan se kraftig røg og flammer fra lejligheden. Og på et tidspunkt sprænges ruderne faktisk, siger vagtchef hos Fyns Politi Thomas Bentsen.

Beboere i de omkringliggende lejligheder blev evakueret, men det var ikke nødvendigt at lede efter beboeren i den brændende lejlighed, oplyser vagtchefen.

- Efter at vi har haft fat i beboeren, har vi konstateret, at branden formentlig er opstået i forbindelse med reparation af noget elektronik, hvor man har brugt en loddekolbe. Man har så slukket for den og er gået et ærinde - og lidt senere bliver man ringet op af politiet, som fortæller, at der har været brand i lejligheden, fortæller Thomas Bentsen.

De foreløbige undersøgelser i lejligheden underbygger ifølge vagtchefen, at ilden er opstået omkring loddekolben.

- Det er betonbyggeri, så jeg formoder, skaderne har begrænset sig til det ene lejemål, men der ser næppe rart ud, når ruderne er sprængt, og der har været sort røg.