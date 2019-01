Misbrugsbehandlingen sadler om: Ikke så meget kontrol og mere tid til det væsentlige

- Vi skal huske, at vi er til for borgernes skyld, siger rådmand Brian Dybro. Derfor har Behandlingscenter Odense lagt stilen om. Det betyder mindre kontrol, flere samtaler med brugerne og mere tid til det socialfaglige arbejde. Ændringerne får stor ros af brugernes vagthund, gadejuristen: - Jeg er imponeret, siger hun.

- Der skal selvfølgelig være en kontrol i et behandlingstilbud, for vi skal overholde sundhedsloven, men kontrollen skal være så minimal som muligt. Det er til gavn for alle, og det ødelægger også den relation, medarbejderne skal have til brugerne, hvis alt går op i kontrol.

- Der er sket en kulturforandring i behandlingscentret. Det vigtigste er, at brugerne får en bedre behandling - det er jo for deres skyld, at vi laver misbrugsbehandling, siger han.

Det betyder, at kontrollen af brugerne tones ned, og de kræfter, behandlingscentret sparer her, skal i stedet bruges på socialfagligt arbejde, som kan være med til at give brugerne et bedre liv. Som koncernchef Susanne Kvolsgaard fortæller:

For eksempel skal behandlingscentret nu som noget nyt til at holde lukket i weekenden, hvor brugerne så får medicin med hjem, som de selv skal administrere.

Det er noget af et skifte, der er sket med tilgangen til de misbrugere, der kommer på Behandlingscenter Odense. Fra mistænkeliggørelse og straf på forhånd til nu primært individuel behandling og mulighed for at tilrettelægge et liv udenfor centret.

Brugerne af Behandlingscenter Odense rejste kritik af en lang række forhold i Stiftstidende. Her er en liste over de mest kritiserede forhold, og hvad der er sket med dem siden: Før : Brugere tvinges til at møde op hver eneste dag året rundt for at få udleveret deres medicin. Centret har åbent alle dage. Nu : Det er muligt at få medicin med hjem i weekender og ferier for dem, der ønsker det. Derudover har nogle også fået mulighed for at få medicin med hjem, så de ikke behøver at komme på centret så ofte. Det sker ud fra en dialog med borgerne om, hvad de har brug for. Behandlingscenteret lukker i weekenden. Før : Mange blev tvunget til at puste i et alkoholmeter hver dag for at få udleveret sin medicin. Hvis man var det mindste påvirket, fik det betydning for, hvor meget medicin man fik udleveret. Nu : Hvis man ikke lugter af alkohol eller er synlig påvirket, skal man ikke puste i alkoholmetret. Før : De få, der fik medicin med hjem, fik den udleveret i en særlig kasse, der virkede stigmatiserende, fordi alle kunne se, at man kom lige fra behandlingscenteret. Kassen blev også kaldt "jødestjernen". Nu : Ordningen er afskaffet, med mindre man selv beder om at bruge kassen. Før : Metadon blev kun udleveret i flydende form, selv om mange klagede over bivirkninger og over, at virkningen aftog, så de var småabstinente, inden de kunne få en ny dosis næste dag. Nu : Dem, der ønsker det, får nu medicin i tabletform. Blandt andet fordi det virkede bedre set over en hel dag.

Rådmand Brian Dybro (SF): - Der er sket en kulturforandring i behandlingscentret. Det vigtigste er, at brugerne får en bedre behandling - det er jo for deres skyld, at vi laver misbrugsbehandling. Arkivfoto: Robert Wengler

Troen på misbrugeren

Odense har taget metoden fra Aarhus og Københavns kommuner til sig:

- Tidligere skulle folk komme på behandlingscentret hver dag, for så kunne man se, om de var påvirket, fortæller Brian Dybro.

- Hvis de var det, kunne de ikke få deres medicin, fordi det kunne være farligt. Men når vi ikke gav dem medicin, fandt de bare noget andet ude i byen. Det var vi i systemet til gengæld ligeglade med, fordi det så ikke var vores ansvar. Men det svarer lidt til at gå i ring, mener han.

I Aarhus og København vejleder man brugerne i, hvad risikoen er ved de forskellige ting, og den tilgang har Odense nu også taget til sig, forklarer Susanne Kvolsgaard:

- Det handler om at have troen på, at den enkelte vil gøre det bedst muligt. Vi kan give råd og vejledning, men hvad den enkelte gør, når de forlader os, er vi ikke herre over. Vores forpligtelse er, at folk er godt oplyst og ved, at hvis man tager stoffer og samtidig drikker meget alkohol, er der en risiko forbundet med det. Den risiko skal vi oplyse op, men vi skal ikke påtage os den på borgerens vegne, heller ikke selv om man er stofmisbruger.

- For lige meget, hvad man som system eller behandlingscenter stiller op af rammer for at undgå den situation, har vi med nogle mennesker at gøre, som er meget misbrugende og har været det i mange år. Vi ændrer ikke på deres misbrug ved at stramme reglerne. Så presser vi bare nogle folk, der i forvejen er stressede, og så kommer der typisk en reaktion, som ikke er god for nogen, supplerer Brian Dybro.