Misbrug for næsten en halv million: Ung mand købte og videregav kreditkortoplysninger

En 19-årig mand er ved Retten i Odense kendt skyldig i 99 tilfælde af misbrug af kreditkortoplysninger, som han menes at have købt på nettet. Kortoplysningerne brugte han til at købe varer for 434.000 kroner. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær.

En 19-årig mand fra Odense er blevet dømt for at købe varer på nettet for 434.000 kroner ved hjælp af stjålne kreditkortoplysninger. Han er også kendt skyldig i at videre login-oplysninger fra hundredvis af Netflix-brugere.

Odense: Nethandlen vokser år for år i Danmark, men muligheden for at købe ind hjemme foran skærmen bliver også udnyttet til at begå kriminalitet. En 19-årig mand fra Odense er blevet dømt ved Retten i Odense, hvor han blev fundet skyldig i 99 tilfælde af kreditkortmisbrug på nettet. Den 19-årige fik en kombinationsdom; han skal afsone tre måneders fængsel, mens yderligere et år blev gjort betinget som samfundstjeneste, fortæller anklager Sine Josephsen. Manden blev dømt for at have købt varer for 434.000 kroner - blandt andet knivsæt, kameraer, tøj, ure, powerbanks, batterier til elværktøj og billygter. - Det var noget, der var nemt at videresælge, konstaterer Sine Josephsen. Politiet foretog i 2017 en ransagning på mandens adresse, hvor man fandt nogle af de købte varer. Kreditkort-misbrugene foregik fra februar til juni i 2017, og sagen var ifølge anklageren første gang for retten i april sidste år som en tilståelsessag, fordi manden havde erkendt, at han havde hentet nogle af pakkerne med købte varer. Men i retten kunne han ikke erkende alle forhold, og så måtte anklagemyndigheden i gang med at udarbejde et anklageskrift, så sagen kunne komme for retten med bevisførelse.

Videregav oplysninger til andre via Messenger Da sagen atter var for retten torsdag, nægtede den 19-årige sig skyldig. Det er anklagemyndighedens opfattelse, at han har skaffet sig oplysninger om de misbrugte kreditkort fra en hjemmeside, som har solgt oplysningerne. Foruden kreditkortmisbruget blev manden dømt for i 63 tilfælde at have videregivet kortoplysninger til andre personer via Messenger. Det er uvist, om oplysningerne er blevet misbrugt af de personer, der har modtaget dem. Manden blev også dømt for 27 gange at have videregivet login-oplysninger til Netflix. Det skete i perioden fra september 2015 til november 2016, da manden var blot 16 år. - Det skete også via Facebook Messenger, og det var i alt 801 brugernavne og koder, der blev videregivet, fortæller anklager Sine Josephsen. Det kom ikke frem under sagen, hvordan manden havde skaffet de mange Netflix-login. Selvom den 19-årige nægtede sig skyldig, modtog han dommen.