Minister siger god for at rive Vollsmose-boliger ned

- Med godkendelsen står det klart, at vi kan tage de næste skridt i den grundlæggende forandring af Vollsmose. Nu skal vi have en eller flere investorer med til at udvikle området og opføre omkring 1600 nye private boliger, siger han.

Det er ok at rive 1000 almene familieboliger ned, at sælge arealer til private investorer, så de kan bygge 1600 nye, private boliger og etablere erhvervsarealer til både kommunalt og privat formål.

Minister følger med

Hos Civica mener formand Flemming Jensen, at Kaare Dybvads ja giver ro i maven.

- Nu har vi grundlaget på plads for de kommende nedrivninger og de omfattende renoveringer, som vil være med til at skabe et helt nyt Vollsmose. Det er vigtigt for vores beboere, at rammerne er på plads, så de kan se fremad - både dem, der bliver i området, og dem, der skal genhuses andre steder i Odense, konstaterer han.

Samme holdning har Erling Nielsen, der er formand for Fyns Almennyttige Boligselskab.

- Det er stadigvæk folks hjem, det handler om, og for Vollsmoses beboere vil de kommende år betyde store forandringer. Men vi vil gøre alt for at sikre en god og værdig genhusning for vores beboere, understreger han.

Ifølge Odense Kommune skriver boligministeren i sin godkendelse, at "ministeriet nøje vil følge med i udviklingsplanens fremdrift og gennemførsel".

Derfor skal Odense Kommune sammen med Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab én gang årligt sende en status-redegørelse til Transport- og Boligministeriet.