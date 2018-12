Minder efterlyses: Nørrebro skal igen binde havn og by sammen

Navnet skal være det samme, og områdets historiske identitet skal være afsættet, når Nørrebro igen skal være et helstøbt område og bindeled mellem havn og bymidte. Med et borgermøde håber borgmester Peter Rahbæk Juel at involvere odenseanere med minder og oplevelser fra det gamle Nørrebro i udviklingen af det nye.

Det er ikke, fordi han vil genoplive det gamle Nørrebro med rå værtshuse og hårdtslående sømænd.

Når borgmester Peter Rahbæk Juel (S) vil lade Nørrebro-navnet vende tilbage som betegnelse for området mellem havn og by med blandt andet postterminalen, Storms Pakhus, Tietgen, skattecenteret og jernbanemuseet som markante bygninger, handler det mest om at gribe muligheden for at udvikle et kvarter så tæt på bymidten og hive den historiske identitet ind i arbejdet med at skabe en ny en af slagsen.

- Navnet Nørrebro gør det selvfølgelig ikke alene, understreger borgmesteren.

- Men det her område fortjener at blive udviklet. Det er blevet kørt over af Thomas B. Thriges Gade og er meget usammenhængende. Med Byens Bro og Storms Pakhus står mange nu og betragter området, og med den beliggenhed er det oplagt at prøve at udvikle det og få skabt en sammenhængende bydel, mener han.

Og det skal altså ske med udgangspunkt i Nørrebro, som var navnet både på selve kvarteret og på den vej, området samlede sig omkring.

- Vi skal ikke genopbygge det gamle Nørrebro, selv om det har samme funktion i dag med at binde byen og havnen sammen. Men historien og rødderne siger noget om, hvor vi er fra, og det er det bedste afsæt for at finde ud af, hvor vi skal hen, synes Peter Rahbæk Juel.

- Derfor skal vi se på, hvad områdets historiske identitet er, og hvad den fremtidige identitet så skal være.

Hvad mener du, den identitet skal indeholde?

- Jeg har ikke svaret på det. Det skal andre være med til at finde. Derfor håber jeg, at odenseanere, der kan huske kvarteret, vil dele deres oplevelser og minder og sætte liv og stemmer til historien, opfordrer Rahbæk Juel.