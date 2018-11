Millionbesparelser på børn og unge: Forældre gav politikere brunsviger

Tirsdag skal Børn- og Ungeudvalget beslutte, hvor de skal finde 43,6 millioner kroner til besparelser og omprioriteringer, og det har skabt utryghed blandt skoler og daginstitutioner i byen. Derfor er forældre fra Lumby Skole og Stige Skole mødt op foran forvaltningen for at ønske politikerne et godt møde.

Foran indgangen til Børn- og Ungeforvaltningen på Ørbækvej står en gruppe forældre. De er mødt op med et klapbord, der er dækket af hjemmebagte boller, brunsviger og kaffe. To mænd holder et banner dekoreret med smileys, en sol og ordlyden: "Vi håber I får et godt møde. Kærlig hilsen Lumby & Stige".

- Vi er her for at sige tak for, at de har lyttet til os, siger Winnie Stengaard, der er skolebestyrelsesformand på Lymby Skole og mor til to elever på skolen.

Gruppen består af forældre fra Stige Skole og Lumby Skole. To skoler, der i det sparekatalog, Børn- og Ungeforvaltningen udsendte tidligere på måneden, stod til at miste 4.-6. klasse. Men torsdag i sidste uge blev et nyt spareforslag smidt på banen. Et forslag, der skåner børnene og i stedet går ud over administration og ledelse. Men forløbet er ikke ovre endnu. Til dagens møde skal Børn- og Ungeudvalget træffe den endelige beslutning om, hvor de 43,6 millioner kroner til besparelser og omprioriteringer skal tages fra.

- Det er vigtigt, at politikerne har vores opmærksomhed hele vejen igennem forløbet, også selv om der er kommet et andet forslag på bordet. Vi vil vise, at vi vil have en stemme i de beslutninger, der bliver truffet for os, siger Steen Jakobsen, skolebestyrelsesformand for Stige Skole.