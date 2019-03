Ordblinde, børn med autisme og nyankomne indvandrerbørn skal i højere grad være del af de almene skoler og daginstitutioner frem for specialtilbud. Det foreslår Børn- og Ungeforvaltningen som led i de millionbesparelser, der skal findes i forbindelse med projektet sammenhængende borgerforløb. Også mere forebyggelse skal sikre penge.

Flygtninge- og indvandrerbørn skal ikke i modtageklasser, men direkte ind i et gennemsnitligt klasseværelse. Flere børn med autisme skal i en helt almindelig børnehave. Og læsecentret for ordblinde skal have færre pladser.

Samtidig skal forebyggende indsatser som gratis psykologtilbud til unge, et særligt skoletilbud til børn med angst og ekstra sundhedspleje-støtte til udfordrede familier være med til at sikre, at sociale eller psykiske problemer ikke vokser sig store og dyre.

Det er alt sammen blandt Børn- og Ungeforvaltningens bud på, hvordan politikerne kan spare millioner på det såkaldte - og meget omdiskuterede - sammenhængende borgerforløb.

I alt 29 indsatser skal sikre 17,6 sparede millioner på næste års budget. Det betyder, at 35-40 medarbejdere skal skæres væk. Og tirsdag skal politikerne i Børn- og Ungeudvalget diskutere forvaltningsforslagene.