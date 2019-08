Miljøstyrelsen får højt til loftet: Thrige-fabriks gamle krop får nyt liv

Fremover er det Miljøstyrelsen, der skal have base i fabrikken. Meget passende for Miljøstyrelsens nye lokaler er bæredygtighed tænkt ind i selve renoveringsarbejdet, så CO2-aftrykket mindskes mest muligt.

- Det er vigtigt for os at genskabe de ting og rariteter, der har været her. De skal føres tilbage, men vi skal også lave luftige rum med vidder, hvor man har det godt, som hvis man sad i sin egen dagligstue.

I dag er ejendomsinvestoren Olav de Linde ved at forvandle 6.691 kvadratmeter i en af Thriges gamle fabrikker på Tolderlundsvej 1 og 3 til nye lokaler med fabrikkens gamle sjæl.

Bygningen er præget af store betonsøjler. De vil se ud, som denne på billedet gør, når renoveringen er færdig. Her viser Olav de Linde, hvordan de gamle porcelænsfatninger skal pryde rummet. Foto: Nils Svalebøg

Den gamle fabrik

Fabrikken i Thrige-firkanten, som Olav de Linde renoverer, hedder Standardfabrikken. Den blev opført i 1929 og blev brugt til at producere elektrisk skibsudstyr som kapstan, styremaskiner og dynamoer. I 1970'erne blev bygningen omlagt til administration, og indtil renoveringen gik i gang husede den forskellige erhverv.

Nu står bygningens grå betonkrop fuldstændig blottet, inden den senere bygges op igen i form af nye lokaler med gamle detaljer.

- Vi vil gerne vise, hvad der har været her. Så alle de ting, vi finder i bygningen, tager vi ned og gemmer, så de kan blive tilbageført senere, siger Olav de Linde og fremhæver nogle af fabrikkens gamle porcelænsfatninger og eltavler, der skal hænges op igen i de nye lokaler.

De nye lejere kan se frem til ualmindeligt meget luft over hovedet, åbne og lyse arealer og nye altaner med udsigt ind mod bymidten. For én af de tre mænd, der styrer slagets gang, bygningskonstruktør Frederik Busch, er det spændende at arbejde med konstruktion på denne måde.

- Normalt i byggeri er det meget nyt, nyt, nyt. Jeg synes, det er mere udfordrende at arbejde med renovering på denne måde, for man kan ikke bare smække gipsvægge op og male det hele hvidt. Her skal man hele tiden være tro mod det originale, forklarer Frederik Busch.