Miljøstyrelsen er udfordret: 274 nye medarbejdere er ansat efter Odense-flytning

Langt over halvdelen af de ansatte i Miljøstyrelsen er skiftet ud, efter regeringen har flyttet styrelsen fra København til Odense. Det udfordrer Miljøstyrelsens daglige arbejde, erkender HR-chef, men der har været tusindvis af nye ansøgere at vælge imellem.

En kæmpe udskiftning.

Sådan betegner Miljøstyrelsens HR-chef Astrid Jacobsen selv omfanget af nyansættelser, efter regeringen med planen "Bedre balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" rykkede Miljøstyrelsen fra Haraldsgade i København til Odense.

440 arbejdspladser blev flyttet, og foreløbig er der ansat 274 nye ansigter, som nu stort set alle sammen har arbejdsliv på en af Miljøstyrelsens foreløbige Odense-adresser i Englandsgade og Finlandsgade på havnen.

- Den store personaleomsætning og ansættelse af nye medarbejdere har naturligvis været en stor opgave, siger Astrid Jacobsen.

- Det overordnede billede er, at styrelsen er udfordret, men at situationen er håndterbar. Der vil være områder med forlænget sagsbehandlingstid og behov for en skarp prioritering, og så vil styrelsen være sårbar i den daglige drift, forklarer hun.

Det gælder både, når vidende nøglemedarbejdere for eksempel forlader Miljøstyrelsen, ligesom en stigende mængde sager lægger et pres.

Og Astrid Jacobsen forventer ikke, at flytningens opsigelser og udskiftning af medarbejdere endnu har nået et endeligt niveau.

I et notat fra Miljø- og Fødevareministeriet har det tidligere fremgået, at man skønner, at 25 procent af af Miljøstyrelsens hidtidige medarbejdere stadig vil være ansat i 2020.

Og det skøn gælder stadig, oplyser Astrid Jacobsen.