Miley hvem? Advokater sad til bords med Miley Cyrus uden at ane, hvem hun er

Thomas Skov Gaardsvig

- Jeg har været med på Tinderbox alle fem år. Fire år som konferencier og et enkelt år som DR-reporter. Publikummet og stemningen på Tinderbox er helt unik, den fås ikke andre steder. Det er en weekend, jeg ser frem til hvert år. Især som konferencier er det fedt. Jeg tager tjansen seriøst, men det er et job, hvor der stadig er tid til at hygge sig. Og så kan jeg så skidegodt lide fynboer.