Miley gav Kristians studenterhue hele turen: - Det var det vildeste, der overhovedet kunne ske

- Jeg havde taget den med, fordi jeg håbede, at hun ville skrive en autograf i den. Jeg havde en drøm i hovedet om, hun ville gøre det. Men det her var det vildeste, der overhovedet kunne ske, siger Kristian Viballe.

Vokset op med Miley

Det er ikke en tilfældighed, at Kristian Viballe havnede på tredje række. Han har længe været en stor fan, så han havde en klar mission om at komme så tæt som muligt på Miley Cyrus fredag aften.

- De senere år har jeg virkelig været vild med måden, hun er ligeglad med samfundsnormerne og bare gør sin egen ting, forklarer Kristian Viballe.

Kristian og vennerne gik tidligt ned til Rød scene for at komme så tæt på som muligt og ventede i 2,5 time på popikonet. For at forbedre chancerne for en autograf gav Kristian Viballe sin hue videre til en ven, der stod på første række.

Og så skete det. Det er ikke kun Kristian Viballe, der er begejstret over episoden.

- Min veninde begyndte at græde, og min mor synes, det er crazy. Folk har været helt oppe at køre. Dem omkring mig begyndte at filme, da jeg fik huen tilbage, og fotograferne spurgte efter billeder. Hele aftenen ville folk røre ved og lugte til huen, og der var endda en, der prøvede at tage den fra mig, fortæller Kristian Viballe.