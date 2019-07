Midt i eftermiddagstrafikken: Lastbil tabte et læs korn

Hvorfor og hvordan en lastbil torsdag eftermiddag tabte et helt læs korn er stadig uvist, men det kostede kommunens folk flere timers oprydning.

Episoden skete klokken 16.55 på Falen i Odense, som er en af de tungt belastede trafikale hovedårer ind og ud af Odense, og det skabte hurtigt trafikale problemer.

Af ukendte årsager tabte lastbilen et helt læs korn, og for at få ryddet op så hurtigt som muligt måtte Fyns Politi have fat i kommunens park- og vejafdeling.

Torsdag aften er Falen atter farbar, meddeler vagtchef Kenneth Taanquist fra Fyns Politi.