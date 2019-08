Middelfartvej ensrettes igen for at give plads til letbanearbejde

Bolbro: Onsdag klokken 20 bliver Middelfartvej ensrettet over jernbanebroen i retning mod centrum. Ensretningen varer indtil torsdag klokken 05.00, oplyser Odense Letbane, som skal have plads til at lave asfaltarbejde på Middelfartvej i krydset ved Christmas Møllers Vej.

Der er omkørsel ud af byen ad Grønløkkevej, Falen og Kløvermosevej.

Torsdag aften ved midnat ensrettes trafikken over jernbanebroen mellem Christmas Møllers Vej og Grønløkkevej atter, men denne gang i vestgående retning, det vil sige væk fra centrum. Der er omkørsel imod centrum via Kløvermosevej (ringvejen) og Falen.

Ensretningen på Middelfartvej berører ikke cyklister og fodgængere, oplyser Odense Letbane.