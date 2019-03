Mettes liv med Murakami

På andet år rejser Mette Holm sammen med instruktør Nitesh Anjaan rundt i landet for at fortælle om filmen "Dreaming Murakami", der handler om hendes arbejde med at oversætte den japanske succes-forfatter til dansk. I morgen kommer de til Cafébiografen.

Når man selv i mere end 20 år har oversat den japanske forfatter Haruki Murakami, der i 2016 var i Odense for at modtage Hans Christian Andersens Internationale Litteraturpris, er det interessant at se, hvordan læsere fascineres af hans historier.

Det er bevæggrunden for, at hans danske oversætter Mette Holm bruger en del af den tid, hun ikke oversætter, på at rejse ud og fortælle om sit arbejde.

- At skrive en roman er ensomt arbejde, fordi man ikke kan dele det, man laver med nogen, men sådan er det ikke at være oversætter. Selv om jeg sidder alene, har jeg et stort netværk, jeg deler mine overvejelser med, og så er jeg også i kontakt med læserne gennem Instagram, siger Mette Holm.

- Det kan virke mærkeligt, at en film om mit arbejde interesserer folk, men den er en øjenåbner omkring det arbejde, der ligger bag en god oversættelse - hvor meget tid man bruger på sproget, og hvor stor forståelse for kulturen man som oversætter skal have, siger hun.