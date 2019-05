Mette Frederiksen på Storms Pakhus: - I dag elskede Løkke mig ikke så meget

Den socialdemokratiske statsministerfavorit, Mette Frederiksen, svarede på spørgsmål fra læsere, tv-seere og publikum, da hun onsdag ankom stillede op på Storm Pakhus i Odense. Hun havde en enkelt budskab med sig.

Vi er på et af de steder i Odense, hvor danskere sætter stor pris på udlændinge i alle afskygninger - street food-markedet i Storms Pakhus. Her mellem vietnamesiske Lê Trang og thailandske Joy sidder lydteknikkerne fra TV 2-Fyn og kæmper med at få rumklangen og den metalliske lyd til at forsvinde fra mikrofonerne på scenen, der om godt 30 minutter huser "Danmarks måske kommende statsminister", Mette Frederiksen. Hun skal svare på spørgsmål fra seerne af TV 2-Fyn og læserne af Fyens Stiftstidende - foruden de fremmødte tilskuere med noget på sinde. Et mobilt og fire stationære kameraer er klar til at dække begivenheden, der også sendes live på tv, men foreløbig lader tv-publikummet vente på sig. Forbløffende få tilhørere har lyst til at sidde på de opstillede bænke tæt på - kulissen rundt om byder på en anden tryghed og anonymitet, som de fleste gæster, der er ankommet i god tid, foretrækker. Der er dog undtagelser. Som Vitus på 16 måneder, der er med sin farmor, Betina jeg-bliver-lige-nødt-til-at-løbe-efter-ham. Han kigger glubsk efter det store, fyldte ølkrus lidt for langt væk, inden han stavrer af sted og får prikket til det ene af TV 2-Fyns kameraer og flået lidt i papirsedlen "Sid ikke her". Så er farmor på pletten, hurtig som en lækat. - Jeg vil gerne spørge lidt til normeringerne i vugge- og børnehave, når hun at sige, inden Vitus vil videre.

Selv om Mette Frederiksen er favorit til at blive landets nye statsminister, var ikke alle gæsterne på Storms Pakhus interesseret i at høre om politik. Birgitte Carol Heiberg

Farlige spørgsmål For Mette Frederiksen er aftenens arrangementet endnu en eksamen af den slags, hun forventes at klare her i valgkampen uden problemer. Og helst til et 12-tal. For en statsministerfavorit betyder det, at hun skal være nærværende, nuanceret og alligevel klar i spyttet. Hun skal vise empati, være handlekraftig og helst også lidt humoristisk. Kort sag, hun skal med sin fremtoning overbevise os om, at hun kan lede landet. Farerne ligger som undersøiske skær blandt de emner, hun skal konfronteres med denne aften. Et forkert svar flytter mandater, skubber til magtfordelingen. Og hun kender farerne på forhånd.

Mette Frederiksen ankommer til debat på Storms Pakhus i Odense i sin kampagnebus. FOTO. Birgitte Carol Heiberg

Løkke elskede mig ikke Mette Frederiksen ankommer i sin knaldrøde kampagnebus fem minutter før, hun skal på scenen - og live på TV 2 News. Hun er iført en klassisk cremefarvet jakke, der har et pift Jackie Kennedy-aura over sig, og et par højhælede, røde sko, som giver de mørke bukser og trøjen kant. Hun virker tilfreds efter en netop overstået duel med statsminister Lars Løkke - som hun siger med mild ironi fra scenen: - Debatten mindede lidt om noget af det, nogen af jer måske kan huske fra skoletiden, hvor man havde fundet en tusindfryd frem sammen med en af de søde drenge. Så trak man et blad af - elsker - så trak man et andet af - elsker ikke. Og jeg tror i dag var en af de dage, hvor Lars Løkke ikke elskede mig så meget.

Mange mennesker var dukket op for at høre Danmarks måske kommende statsminister. FOTO. Birgitte Carol Heiberg

Vi kan gøre det bedre At Mette Frederiksen er en prof står klart allerede inden spørgsmålene fra læsere, seere og publikum. Hun får fem minutter - uden afbrydelser - til at fortælle, hvad hun vil politisk. Hun fortæller så engageret, at man bliver helt bekymret for, at tiden løber fra hende - alligevel slutter hun nærmest præcist på sekundet. Mest vævende er Mette Frederiksen på et spørgsmål om de måske kommende havvindmøller ved Helnæs: - Tusind tak for i dag. Det var hyggeligt at være her, siger hun og griner afvæbnede, vel vidende at hun her kort før et valg risikerer at træde ud i kviksand her, hvis hun bliver alt for konkret. Mange af de resterende spørgsmål - om de så handler om flere børn, der vokser op i fattigdom; om jobcentre, som gør folk syge; om svigt af ordblinde elever; om psykisk belastede veteraner eller om et kontanthjælpssystem, der jager folk rundt - får hun til at spille sammen med sit overordnede politiske budskab denne aften: - Jeg kommer ikke til at love guld og grønne skove. Men jeg er helt sikker på, at vi kan gøre det bedre end i dag. Endnu en debat i valgkampen er overstået. 16 dage er gået - der er 14 dage tilbage.

Mette Frederiksen opfordrede til, at danskerne indgik en generationskontrakt, hvor både unge og ældre forpligtede sig til at hjælpe hinanden, og hvor "de voksne" ikke gemte sig, men tog kampen op for et bedre klima. FOTO. Birgitte Carol Heiberg

Der var fyldt godt op på Storms Pakhus, da Mette Frederiksen kom forbi for at svare på spørgsmål. FOTO. Birgitte Carol Heiberg

Mette Frederiksen svarede på spørgsmål fra Fyens Stiftstidendes læsere og TV 2-Fyns seere. FOTO. Birgitte Carol Heiberg

Flere blandt publikum havde meget personlige historier om forhold, de ønskede ændret. FOTO. Birgitte Carol Heiberg

Jobcentret i Odense var blandt andet midtpunkt for et spørgsmål, for hvorfor skal man blive syg af at være i systemet? Og det er bestemt ikke meningen, svarede Mette Frederiksen - så er der noget galt. FOTO. Birgitte Carol Heiberg

Det var ikke kun de professionelle fotografer, der havde travlt på Storms Pakhus. FOTO. Birgitte Carol Heiberg

Mette Frederiksen er til debat på Storms Pakhus i Odense. Hun svarer på spørgsmål fra blandt andet FS's læsere.FOTO. Birgitte Carol Heiberg

