- Der er udfordringer flere steder langs letbanestrækningen, men specielt ved Campusvej er der lidt større udfordringer med at få omdirigeret cyklister til og fra SDU. Der er også udfordringer med at afvikle trafikken i krydset Niels Bohrs Allé/Campusvej. Udover selve letbanearbejdet skal der også etableres en cykeltunnel her. Det besværliggør fremkommeligheden.

Allan Bach Laursen forsøger dog ikke at skjule, at der er udfordringer visse steder.

Den dårlige nyhed til trafikanter, der føler, at situationen allerede er slemt, er, at det bliver endnu værre.

Forventningen er, at maksbelastningen på byen som følge af letbanebyggeriet vil mærkes i tiden fra efter sommerferien og cirka et år frem, hvor rigtig mange anlægsarbejder vil være i gang sideløbende.

Allan Bach Laursen er især opmærksom på de udfordringer, der kan opstå i nogle af de travle vejkryds, hvor letbanesporene skal anlægges.

- Vi forventer, at det bliver en udfordring, når letbanen skal lægge skinner i krydsene. Her kan det være nødvendigt at spærre flere svingbaner af og lukke nogle kryds i kortere perioder, siger han.

Hvilke gode råd har du til byens trafikanter?

- Byens trafikanter klarer det godt. Vores bedste råd vil være, at man kører af sted i god tid, at man har tålmodighed og viser hensyn, at man forsøger at undgå myldretiderne. Hvis man er usikker på, hvordan man kommer rundt i Odense, fordi gravearbejderne variere fra dag til dag, anbefaler vi at bruge appen "Odense Rundt" eller hjemmesiden odenserundt.dk, der er opdateret med vejlukninger, svingrestriktion, ensretninger med videre. Man kan også abonnere på trafiknyhedsmails eller SMS-service om trafik i Odense. Oplysninger om dette findes på Odense Kommunes hjemmeside.