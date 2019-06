Mere end en million lys og glødende pærer: Canadisk julefestival kommer til Odense

Den kommende jul kan man opleve julefestival på nordamerikanske manér i Odense, når Glow Gardens åbner dørene for deres første event i Europa, hvor 6.000 kvadratmeter i en gammel fabrikshal omdannes til et stort og funklende julemarked med mere end en million lys og glødende pærer.

- Odense er en by fyldt med kulturel mangfoldighed og masser af eventyr, der passer godt ind i Glow Gardens' vision om at skabe magi, nærvær og eventyrlige oplevelser for gæsterne. Derfor har det været attraktivt for Glow Gardens i Canada at placere deres første europæiske event netop her, forklarer Sanne Brigsted, event manager for Glow Odense.

Konceptet kommer fra Canada, hvor en familievirksomhed startede Glow Gardens i 2017. Siden da har festivalen bredt sig til flere canadiske og amerikanske byer - og nu også Odense, der bliver den første Glow-festival uden for Nordamerika. Med tiden håber Glow Gardens at Odense kan blive hjemstedet for deres europæiske hovedkontor.

Den canadiske virksomhed Glow Gardens håber, at Odense for fremtiden kan huse deres europæiske hovedsæde. Pr-foto

Overdådigt lyseventyr

Glow kommer til at adskille sig fra andre julemarkeder i Danmark ved at bygge på den nordamerikanske, ekstravagante tilgang til julen, hvor der gives fuld gas på store lysopsætninger.

Som gæst hos Glow Odense bliver man ført igennem et overdådigt lyseventyr fyldt med oplyste træer, fortryllende sne, kæmpestore lysende gaver, glitrende og gigantiske slikkepinde, stjerneskud og et eventyrslot med tusindvis af glødende pærer.

- Glow er magi, nærvær og eventyrlige vinteroplevelser for hele familien. Her kan børnene lege, sanse og opleve, mens de voksne går på opdagelse i vores traditionelle julemarked med blandt andet food trucks, brugskunst og fynske lækkerier. I den mørke vintertid giver vi bogstaveligt talt gæsterne masser af lys og glæde og opfordrer dem til at bruge tid sammen med dem, de elsker, fortæller Sanne Brigsted.

Hos den fynske turismeklynge Destination Fyn tager man imod det canadiske koncept med åbne arme.

- Vi er glade for at byde en ny spændende partner indenfor i folden. Glow Odense har helt sikkert et potentiale for tiltrækning af turister på skæve tidspunkter i vintersæsonen og er blandt andet i kraft af sine åbningstider et stærkt supplement til klyngen. Det understøtter den fynske strategi om at være et attraktivt turistmål 365 dage om året, at eventen har valgt at starte sit europæiske eventyr netop her, siger Rasmus Hessum Hansen, chef for Destination Fyn.

Julefestivalen finder sted på Faaborgvej 248 B. Dørene åbner 21. november og lukker igen 4. januar.