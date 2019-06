Siloøen er afspærret af sikkerhedsmæssige hensyn, mens Planklagenævnets afgørelse i forhold til en kommende nedrivning trækker ud. Imens smadrer ubudne gæster bygninger og inventar, så ejeren - Lindø Port of Odense - frygter, at det ender med, at nogen kommer til skade.

Synet er ikke overraskende for sikkerhedschef ved Lindø Port of Odense, Søren Rask, der blev mødt af et opklippet trådhegn, da han ankom til Siloøen - det aflukkede område for enden af Englandskajen. For det omfattende hærværk har stået på i månedsvis.

I januar 2018 gav Odense Kommune tilladelse til, at alle siloerne på siloøen kunne rives ned. Siden blev forvaltningen opmærksom på, at der var sket en procedurefejl og trak nedrivningstilladelsen tilbage, inden et enigt By- og Kulturudvalg for godt et år siden bekræftede den. Samtidig besluttede udvalget, at de to røde murstensmure, der udgør den ældste del af Muus' Pakhus på Siloøen og kan dateres tilbage til 1885, ikke må rives ned. Inden nedrivningen blev påbegyndt nåede Byforeningen for Odense at sende en klage over sagens gang til Planklagenævnet. Den blev modtaget i juli 2018. Der er endnu ikke faldet afgørelse i sagen, der er forlænget flere gange. Derimod besluttede Planklagenævnet 1. februar 2019 - og dermed et halvt år efter at have modtaget sagen - at den har opsættende virkning, hvilket betyder, at der ingen nedrivning må ske, så længe den behandles. Ifølge Lindø port of Odense har det indtil videre kostet selskabet mellem 500.000 og 1.000.000 kroner at sikre bygningsmassen på Siloøen mod udefrakommende gæster og farlige bygninger.

Overnattede i bygningerne

Det er længe siden, de sidste lejere fra FAF forlod siloerne på havnens yderste mole, som By- og Kulturudvalget for et år siden vejede og fandt for dårlige til genanvendelse. Det blev det besluttet at rive størstedelen af bygningsmassen ned, men Byforeningen for Odense klagede over sagsgangen. Derfor er det nu op til en anden myndighed - Planklagenævnet - at beslutte, hvor lang tid der skal gå, inden fremtiden for området bliver bestemt.

I mellemtiden har forskellige grupperinger vist interesse for bygningerne, der i 2018 blev benyttet af kunstnere til udstillinger og happenings under navnet Kunsthal Ulys. Søren Rask forklarer, at siden graffitimurene langs Tysklandskaj blev fjernet, har bygningerne på Siloøen været mål for flere nye hel- og halvfærdige tegninger. På et tidspunkt nøjedes de ukendte gæster ikke længere med det. De begyndte at bryde ind og smadre bygninger og inventar, og for knap fem måneder siden, blev Siloøen spærret af med trådhegn af sikkerhedsmæssige årsager, efter at nogle af bygningerne var begyndt at være hjemsted for dem, sikkerhedschefen kalder "gadens parlament".

- Jeg ved jo ikke hvem, det er, men vi har tidligere konstateret, at nogen byggede rede i den ældste del af siloerne - ovre i bygningerne, der støder op til Muus' Pakhus. Først var det pap, som de havde samlet og kunne ligge på, men siden kom der skumgummimadrasser til, og så antager det altså en form, der er for permanent. Det er jo ikke fordi, vi har noget imod, at folk besøger området, men med den udvikling af hærværk, vi oplever, er det ikke sikkert at færdes i området, og det ville være frygteligt, hvis en del af byggeriet styrtede sammen, mens der var nogen her. Og gennem de måneder, det har stået tomt hernede, har vi kunnet se, at hærværket eskalerede markant, siger Søren Rask.