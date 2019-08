Meldt til politiet af sin mor: Eks-rocker idømt flere års fængsel for pumpgun bag morens drivhus

Retten i Odense idømte tirsdag en 29-årig mand en længere fængselsstraf for ulovlig besiddelse af et skydevåben og ammunition. Våbnet gemte han hos sin mor, der meldte ham til politiet.

En mand fra Odense er tirsdag blevet idømt to et halvt års fængsel for at have besiddet og transporteret et skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.

Den 29-årige Kenny Holst Damgaard tog imod dommen, som også betyder, at han på grund af spritkørsel og kørsel uden kørekort ikke må køre bil de næste fem år.

Men det væsentligste forhold var uden tvivl besiddelsen af en pumpgun med seks tilhørende patroner, som han opbevarede i en kuffert, først i huset og senere bag drivhuset på morens bopæl.

Et våben, som ifølge den 29-åriges forklaring tilhørte en kammerat, som sammen med den dømte forlod Bandidos for fem år siden. Derfor gik den 29-årige med til at opbevare det for ham.

- Jeg sagde ja, fordi jeg er en god kammerat. Og jeg skyldte ham en tjeneste, sagde den dømte med henvisning til hjælpen, da de to forlod rocker-grupperingen.