Melding fra politiet: Pas på væltede træer

Når man kigger ud på det grå fredagsvejr, ser det ikke ud til, at vinden har hårdt fat. Og dog.

For selvom DMI kun varsler en vindstyrke på 10 meter i sekundet, der betegnes som frisk vind og normalt kun er nok til at få små løvtræer til at svaje, så viser virkeligheden noget andet.

- Vi har i løbet af dagen modtaget flere meldinger om flere væltede træer, beretter Fyns Politis vagtchef.

I alt er 16 træer og vejskilte væltet ud på veje rundt omkring på Fyn. Når politiet får en sådan melding, tager de kontakt til den pågældende kommune, som sender en person ud med en motorsav for at fjerne træet. Men vær opmærksom på vejen, hvis du skal ud at køre efter mørket falder på.

Det er ikke kun vejene, som træerne har ramt.

- Der er en kvinde der har ringet ind og sagt, at et træ væltede ned i hendes hus. Hende har vi sendt videre til Falck, så jeg kan ikke sige mere om det, siger Fyns Politis vagtchef.