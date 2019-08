Melder ud på Facebook: Tinderbox-talsmand er fyret

AARHUS: John Fogde er fortid hos Northside Festival og Tinderbox. Festivalens talsmanden er blevet fyret.

- Efter otte år med Northside (og undervejs også Tinderbox, Haven Festival, GrimFest, DTD Concerts og Down The Drain Group) har jeg haft min sidste dag på kontoret i Studsgade, skriver århusianeren på sin Facebook-profil.

- Ledelsen i Down The Drain Group har besluttet sig for at nedlægge min stilling som Public Relations Manager, og dermed er jeg efter 18 festivaler og en lang række koncerter ikke længere talsmand for firmaets aktiviteter, skriver han og takker sine gode kolleger og samarbejdspartnere i ind- og udland.

- Jeg er umådelig stolt over at have været med til at gøre Northside og Tinderbox til nogle af landets bedste musikbegivenheder, og jeg ønsker alt det bedste til det fantastiske hold, der skal føre arbejdet videre de næste mange år, lyder det fra John Fogde, der blev et kendt ansigt i musikmiljøet under sin tid på Gaffa.

I maj blev blandt andre Northside og Tinderbox, der er med i hatten i hatten under selskabet Down The Drain Group solgt til den amerikanske koncert-gigant Superstruct Entertainment, som en kapitalfond står bag.