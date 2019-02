Mediemuseet er trængt i dets nye hjem

Mediemuseets flytning fra Brandts til Møntergården betyder mindre plads at udstille på, men til gengæld har museet fået nye, kulturhistoriske rammer. Selvom flytningen ikke er færdig endnu, er museet klar med det første foredrag på Møntergården.

Der var en del triste miner, da det i 2018 stod klart, at Mediemuseet ikke ville kunne flytte al indmaden med, da man skulle flytte fra 3. salen på Brandts til Møntergården. Blandt andet er der ikke længere plads til den 23 tons tunge, 100-årige trykpresse fra Flensborg Avis, som ellers var en af museets helt store attraktioner.

Alt i alt er der omkring 300 kvadratmeter færre at gøre godt med. Selvom museumsinspektør Lise Kapper er ked af, at den politiske beslutning har betydet en nedgang i pladsen, ser hun frem til det nye faglige fællesskab, som Mediemuseet kan indgå med Møntergården.

- Vi kan benytte os af Møntergården, som i forvejen har en del forskellige tilbud til et bredt familie- og skolepublikum. Det havde man også på Brandts, men det er nogle andre kulturhistoriske omgivelser, vi har her. Vi flytter fra en bygning med kunst, til nu at være omgivet af kulturhistorie, siger museumsinspektør Lise Kapper.