Med eller uden botox: Camilla og Martha sælger årets uperfekte juletræ

Det kan godt være, de ikke vinder medaljer til konkurrencerne, men til gengæld er de økologiske. Juletræshandlen ved Storms Pakhus sælger træer, der er lidt grønnere end andres.

Odense: Nogle af dem er lidt skæve i det. Andre har ikke den form, som passer til de eksisterende skønhedsidealer. Og nogle er blevet lidt tynde i toppen. Det er selvfølgelig juletræerne ved Storms Pakhus, der er tale om. Træer, som Martha Marie Jensen og Camilla Varming Nielsen er meget stolte af. For deres små skavanker opvejes af, hvilke træer der er tale om; de er nemlig økologiske og indeholder ikke nogen pesticider. Martha og Camilla er ildsjælene bag Fyens Økologi og står for juletræssalget. - Vi har ikke haft fokus på, hvor forurenende det egentlig er at sprøjte alle vores juletræer hvert eneste år. Der har længe været fokus på økologisk mad, men med træerne er det meget sent, vi har fået øjnene op, fortæller Camilla Varming Nielsen, og Martha Marie Jensen uddyber: - Det skader også os, der danser rundt om træet juleaften, da der er hormonforstyrrende stoffer i pesticiderne. Stofferne lægger sig på juletræets grene, og når træet kommer ind i varmen, fordamper de og spreder sig. Alligevel er der langtfra kø til juletræsindpakkeren. Det forklarer de to kvinder dog ikke udelukkende med, at deres træer ser lidt anderledes ud. - Vi ville gerne have haft solgt lidt flere træer, men vi har ikke ligget her så længe, og mange har traditioner med at købe juletræer et fast sted, fortæller Martha Marie Jensen

De økologiske juletræer ved Storms Pakhus bliver mest købt af midaldrende og af familier med små børn. Foto: Michael Bager.

Et bevidst valg Camilla og Martha har stået på torvet ved Storms pakhus og solgt juletræer siden slutningen af november. De har erfaret, at deres købere er meget bevidste om, hvorfor de vil have et økologisk træ: - Der kommer selvfølgelig nogle, der køber bare for at købe et træ. Men langt de fleste opsøger os, fordi de går efter et økologisk træ, fortæller Martha. De har derudover også lagt mærke til, at det er bestemte typer, der går den økologiske vej med juletræet: - De fleste af vores kunder er familier med små børn, men her kommer også en del midaldrende. Til gengæld er der lidt et hul i aldersgrænsen fra 35 til 50. Dem ser vi ikke mange af, forklarer Camilla. Ifølge de to sælgere er de økologiske træers skønhedsfejl ikke en hindring for dem, der er bevidste om økologien.

Man kan være med til selv at beskære og give træerne "sovepose" på, når man køber dem hos Martha og Camilla. Foto: Michael Bager.

En særlig charme Over for Camillas og Marthas juletræer står pakhusets egne træer, der er en del af juleopsætningen. Kontrasten mellem de konventionelle og de økologiske træer er til at få øje på. De konventionelle er både mørkere og mere buskede. Men det er de to kvinder ligeglade med. - Vi vil gerne vise, at ikke alle ligner topmodeller. Vi stræber alt for meget efter det perfekte. Og selvom nogle træer naturligt bliver høje og flotte ligesom hos mennesker, så er der også dem, der ikke gør, og de har altså også deres charme, fortæller Camilla, og Martha tilføjer: - Træets pesticider er ligesom alle de skønhedsprodukter og botox og den slags, vi selv bruger. Og ligesom vi ikke behøver dem, fordi det er usundt, så behøver træerne det heller ikke. Fyens Økologi og deres juletræer er at finde på torvet foran Storms Pakhus indtil 22. december. Åbningstiderne er: Tirsdag-fredag kl. 16-20.00 og lørdag-søndag kl. 10-17.00 Der sælges nordmanns- og rødgran i prislejet 200-400 kroner.

Spørger man dem, der køber det økologiske juletræ, så er de ligeglade med, at det har nogle små fejl. Det er ikke det, der betyder noget. Foto: Michael Bager.