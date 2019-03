KORUP: Per Mathiesen, engang inspektør på Højstrupskolen i Odense, nu pensioneret, har gennem en del år lagt kræfter i et skole- og udviklingsprojekt, Kubuneh, i Gambia i Afrika. Onsdag klokken 10 er Mathiesen i Grævlinghuset, Grævlingløkken 21 for at fortælle om projektet, der en del af Seniorer uden Grænser. /RAS