DAVINDE: Søndag den 11. august forsøger Den Fynske Stenklub sig for første gang med sin egen mere uformelle udgave af en stenmesse. Det bliver et salgs- og byttemarked, der afholdes ved klubbens museum i Davinde, hvor flere andre stenklubber er inviteret, så der kommer deltagere fra både øst og vest. Alle sten-interesserede er velkomne, og der er gratis adgang. Man kan erhverve spændende sten til samlingen eller måske starte en helt ny stensamling, hvis man lader sig fascinere af udvalget i boderne. Desuden sælges smykker med indfattede sten, og man har tilmed mulighed for at se og prøve, hvordan sten kan slibes og poleres. Stenslibning kan prøves af både børn og voksne under kyndig vejledning af frivillige stenfolk. Museet er denne dag åbent fra klokken 10 til 17 på Udlodgyden 52. /RAS