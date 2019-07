Markante fald i besøgstal: Odenses attraktioner havde et skidt 2018

Damsbo fortæller, at da man lukkede Brandts 13, det tidligere Fyns Kunstmuseum i Jernbanegade, gik man glip af et stort antal gæster. I 2017 var der alene i forbindelse med Harry Potter Festival (det nuværende Magiske Dage) 13.000 gæster.

Det er Visit Denmark, som har offentliggjort publikumstallene for 2018 på Danmarks 300 største turistattraktioner . Der er otte odenseanske attraktioner på listen. Den suverænt største af dem - og også Fyns største - er Odense Zoo. Her kom der ifølge Visit Denmarks tal 363.612 gæster i 2018, hvilket er en beskeden tilbagegang på 0,5 procent i forhold til 2017.

Her er Visit Denmarks publikumstal for Odenses største turistattraktioner i 2018, og hvor meget de er gået frem eller tilbage i forhold til 2017. Tallet foran attraktionens navn er placeringen på Danmarks top 300 over attraktioner 24 Odense Zoo: 363.612 - et minus på 0,5 pct.50 H.C. Andersens Hus og barndomshjem: 122.358 - et minus på 9,2 pct.63 Møntergården: 95.095 - et plus på 4,9 pct.72 Brandts: 82.536 - et minus på 13,4 pct.73 Den Fynske Landsby: 81.402 - et minus på 10,1 pct.85 Danmarks Jernbanemuseum: 69.306 - et minus på 12,4 pct.154 Danmarks Mediemuseum: 28.140 - et plus på 6,8 pct.202 Tidens Samling: 16.561 - et minus på 8,8 pct.

Den varme sommer er også en væsentlig del af forklaringen på, at Tidens Samling optræder med et minus på 8,8 procent på listen. Leder af Tidens Samling, Cæcilie Ning Hage fortæller, at fordi man i 2018 havde travlt med at indrette samlingens nye 90'er-stue, var der ikke tid til at stable en ny særudstilling på benene, og det kan også have kostet gæster.

På jernbanemuseet i Dannebrogsgade har man gjort 2018-tallene op månedsvis, og her viser det sig, at i de tre måneder, maj, juni og juli, hvor det var exceptionelt sommervejr, mistede museet rundt regnet de 10.000 gæster, som er lig med årets samlede tilbagegang.

- Men tallene ser altså værre ud, end de er, siger Mads Damsbo og tilføjer, at man også kalkulerer med et beskedent 2019 på Brandts for så at sætte mere turbo på i de kommende år.

Derfor nåede Brandts altså ikke at blive del af Magiske Dage, som Potter-festivalen nu hedder, og de 13.000 gæster, Brandts ifølge Mads Damsbo mistede på den konto, er faktisk godt og vel identisk med nedgangen i besøgstal, der i faktiske tal er på 12.731. En tilbagegang som ser voldsom ud efter et år, hvor Brandts havde et par store satsninger med Lars von Trier-udstilling (delvis i 2017) og Tintin/Hergé-udstilling.

En glad taber

For Odense Bys Museer er resultatet af 2018 mere blandet. Danmarks Mediemuseum, der ikke længere har selvstændige lokaler, og Møntergården noterer sig for plusser på henholdsvis 6,8 og 4,9 procent.

Til gengæld ligger Den Fynske Landsby med minus 10,1 procent og H.C. Andersens Hus plus Barndomshjemmet med minus 9,2 procent i den tunge ende. Museumschef Torben Grøngaard Jeppesen forklarer den klare tilbagegang i landsbyen med den varme sommer.

- Den Fynske Landsby ligger i en gryde, hvor der bliver meget varmt, siger museumschefen, som til gengæld nærmest er begejstret for tallene fra H.C. Andersens Hus.

I forbindelse med skabelsen af Det Ny H.C. Andersens Hus lukkede det oprindelige Andersen-museum i 2017. Sidst i januar 2018 åbnede der et midlertidigt museum i det tidligere Carl Nielsen Museum i Odense Koncerthus.

- Vi var hunderædde for, hvad det ville koste af gæster, og jeg synes, det er imponerende, at vi har nået så højt et tal, siger Torben Grøngaard Jeppesen, som især glæder sig over, at en stor del af de tabte 9,2 procent er gratister - altså børn under 18 år, der kommer gratis ind. Det er nemlig især lokale gæster, der har holdt sig væk, fortæller museumschefen.

- Vi er jo blevet selvejende, så det vigtige for os er, hvad der kommer af penge i kassen, siger Torben Grøngaard Jeppesen, som ydermere kan konstatere, at da han i slutningen af juni tog et tjek på antallet af gæster i H.C. Andersens Hus, lå det 17,7 procent over publikumstallet for 2018. Så meget tyder på, at H.C. Andersens Hus trods al midlertidighed er godt i gang med at indhente det tabte.