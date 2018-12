Markant stigning: Hvert 12. barn i Odense er fattigt

Det er de børn, der ikke får store julegaver. De børn, der ikke får det bedste og varmeste vintertøj, og som ofte må sige nej til at deltage i børnefødselsdage eller til at tage på lejrskole.

Fyens Stiftstidende samler ind til fordel for Frelsens Hær, som igen i år har fået et rekordstort antal ansøgninger om julehjælp. Du kan hjælpe ved at indbetale et beløb, stort eller lille, i banken eller via Mobilepay. Bank (gerne netbank): Reg. nr. 4366 konto nr. 3362275032 Mærk indbetalingen: "Fyn hjælper Fyn" Mobilepay: Tlf. nr. 85 86 85 - (der kun er seks cifre i nummeret) Alle firmaer og enkeltpersoner, der bidrager, får deres navn nævnt i Fyens Stiftstidende og på Fyens.dk, medmindre de ønsker at være anonyme og selv gør opmærksom på det ved indbetalingen.

Mange børn i fattige familier har ikke råd til at deltage i børnefødselsdage. Og da slet ikke til selv at holde dem. Arkivfoto

Som et eksempel er fattigdomsgrænsen for en voksen med to børn en samlet årsindkomst på 193.800 kr. - eller 16.150 kr. om måneden.

Rent praktisk er grænsen for fattigdom defineret ud fra Danmarks Statistiks mål for relativ fattigdom, som er en videreudvikling af den tidligere officielle fattigdomsgrænse, der blev vedtaget i 2013 på baggrund af ekspertudvalget om fattigdoms anbefalinger og senere afskaffet af Venstre-regeringen i 2015.

I rapporten om børnefattigdom i Danmark hæfter Arbejderbevægelsens Erhvervsråd sig ved, at det er kontanthjælpsloftet, der rammer enlige forsørgere særlig hårdt, som er en væsentlig del af forklaringen på, at antallet af fattige børn er steget markant.

Middelfart er i den bedste tredjedel med 4,2 procent, mens den kommune i Danmark med suverænt færrest fattige børn er Dragør med 2,2 procent. På landsplan er der tale om et stigning på næsten 50 procent over to år. I 2015 var der 43.500 fattige børn i Danmark. I 2017 er der 64.500.

De otte procent fattige børn placerer Odense på en 10.-plads over de kommuner i Danmark med størst børnefattigdom. Langeland ligger nummer et med 10,6 procent, mens Nyborg er nede på 18.-pladsen med 7,0 procent.

Langtidsvirkninger

Gennem Fyn hjælper Fyn arbejder vi på, at de mange fattige børnefamilier i det mindste får en lidt bedre jul, end det ville være tilfældet uden julehjælpen fra Frelsens Hær. Men ifølge Arbejderbevægelsens Erhverhvervsråd kan børnefattigdom ofte have langtidsvirkninger:

I en pressemeddelelse skriver erhvervsrådet: "Flere studier viser, at fattigdom i opvæksten har langvarige og tunge konsekvenser for børn. Bare ét år i fattigdom i opvæksten mindsker børns chancer for at få en uddannelse og stifte familie. Samtidig øger det risikoen for et voksent arbejdsliv med lavere løn og en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet. Børnefattigdom har derfor også negative langsigtede samfundsøkonomiske konsekvenser."

Der sidder ikke to fattige børn i hver eneste folkeskoleklasse i Odense, for fattigdommen er uens fordelt på byens skoler. Men der sidder så tilpas mange, at behovet for julehjælp bestemt ikke er blevet mindre. Så klar og utvetydig er tallenes tale.