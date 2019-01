Markant kursskifte i misbrugsbehandlingen

- Det kommer aldrig til at ske i Odense.

Sådan var reaktionen, da gadejuristen Nanna W. Gotfredsen fortalte omkring 50 brugere på Behandlingscenter Odense om deres rettigheder. At de kunne få metadon i pilleform i stedet for flydende; at de i mange tilfælde kunne få deres medicin udleveret på apoteket; at de ikke behøvede at møde op hver dag på behandlingscentret.

Brugerne frygtede repressalier, hvis de kritiserede forholdene - for eksempel at blive sat ned i dosis - og kun få af dem turde stå frem med navn og billede her i avisen. Som manden, der startede det hele, Elvis Rasmussen, sagde:

- Alle dem, der tør sige noget, bliver straffet. Jeg brokker mig, og når jeg kommer om morgenen, er små-abstinent og ringer på for at få min metadon, kan jeg godt risikere at skulle vente i flere minutter, nogle gange helt op til 20 minutter, før de gider lukke op. Det er også en måde at straffe dig på.

Han fortalte, da avisen interviewede ham, at han gennem fem år var blevet pålagt at møde op hver eneste dag for at hente sin metadon, om det så var weekend, jul, nytår eller ferie.

Fremgangsmåden i Odense fik Enhedslistens Stine Maiken Brix til at spørge sundhedsminister Ellen Trane Nørby om det rimelige i sådan en ordning, mens en af landets førende misbrugseksperter, Henrik Rindom, kaldte Odenses behandling af misbrugere for "umenneskelig". Hans erfaring var, fortalte han, at systemet forventer, at narkomaner er besværlige, og derfor bliver de behandlet dårligt. Men typisk forholder det sig lige omvendt - de er besværlige, fordi de ikke bliver behandlet ordentligt.

Den meget kritik af forholdene her i avisen fik rådmand Brian Dybro (SF) og koncernchef Susanne Kvolsgaard på banen med et ønske om at gøre tingene anderledes. Og der gik ikke længe, inden rådmand og koncernchef slog fast, at nu skulle behandlingscentret skifte kurs.

Det arbejde har stået på siden det tidlige forår, og der er løbende sket forbedringer for brugerne. Men den største kommer først nu - at Behandlingscentret lukker i weekenden.

Den anderledes tilgang til misbrugerne har rod i et andet menneskesyn og en anden faglig tilgang til at arbejde med målgruppen. Det kan man læse mere om i en anden artikel om situationen.