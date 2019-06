I 2018 fik Marijana Jankovic prisen for bedste danske kortfilm på OFF i Odense. Nu vender hun tilbage som filmfestivalens kunstneriske profil.

Temaet er mod, når Odense Internationa Film Festival i uge 35 folder sig ud i Odense. Og det bliver med et kendt ansigt i skikkelse af skuespiller og instruktør Marijana Jankovic som årets kunstneriske profil. Jankovic og hendes film "Maja" vandt sidste år prisen for bedste danske kortfilm på festivalen, og siden hentede filmen en Robert og en pris på filmfestivalen Tribeca i New York.

Og temaet er på ingen måde tilfældigt valgt.

- Siden, jeg fik idéen til at skrive Maja, har jeg tænkt, at jeg vil bruge min baggrund som en styrke og fortælle de historier, der bor i mit hjerte. Det ensomme, det misforståede og det fremmede skal ikke længere gemmes væk, men ud i lyset. Vi skal gå mod den gode og ikke mindst vigtige historie, uden frygt for at blotte os eller fejle, siger Marijana Jankovic, der står for et personligt program med kulturelle rødder og kærlighed til forskelligheden som centrale holdepunkter

Hvert år indgår OFF - Odense International Film Festival et kreativt samarbejde med en eller flere kunstnere, filmskabere eller branchekendere; et samarbejde, der er med til at udstikke den kunstneriske retning for årets festival.

Med rødder i både Montenegro og Danmark kender hun til den splittelse, der kan opstå, når man vokser op et sted midt imellem to kulturer:

- Jeg har taget et valg om at være stolt af, hvor langt jeg er nået med det udgangspunkt, jeg havde, dengang jeg som barn efterlod mit barndomshjem for at skulle gå mine første skridt på dansk jord. Først som indvandrer og så som dansker, med to kulturer, to passioner og hjertet fuld af kærlighed til det uperfekte, det fremmede og ikke mindst til film, fortæller Marijana Jankovic, der takkede ja til samarbejdet med OFF af kærlighed til mangfoldigheden:

- Jeg ønsker inderligt, at min rolle som kunstnerisk profil vil inspirere andre med samme baggrund som mig til at drømme stort og bruge deres stemme. Det er det, verden har brug for. Mennesket kommer i alle former og farver, intet er rigtigt eller forkert, ingen hudfarve er rigtig eller forkert, ingen historie er ligegyldig, så længe den kommer fra det rigtige sted.