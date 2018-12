Mareridt fra krigen hjemsøger Mousa

Ødelagte bygninger i byen Al-Bab i det nordlige Syrien d. 28. februar 2017- - Se RB 6/3 2017 07.10. Regeringen giver knap otte millioner kroner til at efterforske krigsforbrydelser i Syrien. Krigsforbrydere i Syrien skal efterforskes og retsforfølges. Derfor giver Danmark knap otte millioner kroner til formålet. People ride motorcycles amidst the rubble of damaged buildings in the northern Syrian town of al-Bab, Syria, February 28, 2017. . (Foto: KHALIL ASHAWI/Scanpix 2017)