Manglende respekt for skolepatruljer: Biler kører igennem afspærringen og rammer skiltene

Skolepatruljen Klara, Sofia og Christine bliver dyttet af eller råbt efter af utålmodige bilister, der er for travle til at holde tilbage for fodgængere. En tjans, der består af skældsord, hårde opbremsninger og taknemmelige blikke fra de børn, de hjælper over vejen.

Den hvinende lyd af klodsende bremser mod den våde asfalt giver genlyd i krydset ved Sct. Hans Skole i Skibhuskvarteret. En skolepatrulje er netop trådt ud på vejen udrustet med gule veste og reflekterende håndskilte og en hvid Audi holder lige foran fodgængerfeltet. Hårde opbremsninger er der ikke noget nyt ved for de tre piger, der bemander skolepatruljeposten mandag morgen. - Det sker indimellem, at biler bare kører igennem, selvom vi står der. Nogle gange rammer de skiltene, vi har i hånden, siger Klara Maasbøl Lauritsen, der er elev i 8. klasse og en del af skolens patrulje. Sammen med veninderne Sofia Montozo Fiorin Fuglsang og Christine Fredensborg Vessel, vogter hun hver mandag fodgængerfeltet på hjørnet af Skibhusvej og Egebæksvej. En fodgænger vil over vejen og Klara Lauritsen råber til veninderne på den anden side af gaden, at der er en, der vil krydse. De orienterer sig, og stiller sig ud på fodgængerfeltet med skiltene i hånden og blokerer for bilerne.

Sofia Fuglsang (forrest i billedet, red.) havde altid set op til de elever, der var i skolepatruljen. Derfor meldte hun sig selv, da hun startede i 7. klasse. Christine Vessel startede i 8.klasse, og de har ikke noget imod at stå tidligt op. Foto: Sugi Thiru

Slemme episoder Dagens patrulje foregår forholdsvist gnidningsfrit og foruden et par hårde opbremsninger og nogle cyklister, der ikke holder tilbage, er patruljen fri for ubehagelige oplevelser. Pigerne har oplevet værre episoder, når de hver mandag morgen, i al slags vejr, står og guider børn og voksne over den trafikkerede vej. - En morgen, hvor en lille dreng skulle over vejen, og vi gav tegn med vores position med skiltene, var der en bil, der bare fortsatte forbi og kørte mellem os, fortæller Christine Vessel. - Han ramte vores skilte. Drengen, som endnu ikke var nået helt over vejen, kom heldigvis ikke til skade, fortsætter hun. Hun har været i patruljen siden starten af 8. klasse. Det er oplevelser som den, der får pigerne til at blive ved med at være i skolepatruljen. - Når folk råber af os, biler kører forbi selvom vi står på vejen eller fodgængere går over selvom man ikke har givet tegn, får man følelse af, at det er lige gyldigt om vi står her, siger Klara Lauritsen. - Men når vi kan se at børnene kommer sikkert over med vores hjælp, føler man, at man har gjort noget rigtigt alligevel, siger Sofia Fuglsang.

Martin Haas, der er skolepatruljeinspektør på Sct. Hans Skole, oplever, at mange forskellige slags elever melder sig til. - Specielt dem, der har det svært, får meget ud af at være i skolepatruljen. Her finder de, noget, de er gode til. Foto: Sugi Thiru

Klager til inspektøren Hver morgen afleverer forældre deres børn ved fodgængerfeltet på Skibhusvej. Her er de trygge ved, at børnene ved hjælp af skolepatruljen kan krydse vejen sikkert og de travle forældre kan komme videre i deres dag. Men selvom nogle forældre har gavn af skolepatruljen, er andre ikke så positivt stemt. De dytter og råber ud af vinduerne, at patruljen skal åbne vejen. Utilfredsheden har ført til klager til skolelederen, om at patruljen holder vejene lukket for længe. - Jeg synes, det er respektløst at voksne mennesker dytter og råber af os, når vi bruger vores fritid på at få deres børn sikkert over vejen. De burde behandle os ordentligt, siger Sofia Fuglsang.

Et barn guides sikkert i skole. Foto: Sugi Thiru

Kræver mod Eleverne er ikke ene om, at opleve en manglende respekt for skolepatruljer. Martin Haas er skolepatruljeinspektør på Sct. Hans Skole og han har i gennem de seneste år oplevet mange tilfælde, hvor eleverne har haft ubehagelige situationer. - Jeg har ikke tal på det, men jeg oplever oftere end før, at elever er blevet råbt af eller har fået fingeren gennem et vindue, fortæller han. - Det værste er, at det ikke kun er fremmede, men også forældre til børn på skolen, der behandler patruljerne sådan, siger Martin Haas. På Sct. Hans Skole er det elever i 7.-8.- og 9. klasse, der er i skolens patrulje. På de fleste andre skoler i landet er eleverne i skolepatruljen yngre. - Jeg tror, det er meget fornuftigt at eleverne er lidt ældre. De kan bedre begå sig i trafikken og det kan kræve mod at dirigere bilister, siger han.

Klara, Sofia og Christine er vant til skældsord og bilister, der ikke stopper. Heldigvis er de fleste venlige. Foto: Sugi Thiru