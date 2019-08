Mange vil flytte i seniorbofællesskab: 500 til møde om boliger ved Dalum Papir

Over 500 var til informationsmøde om et kommende seniorbofællesskab i det nye boligområde ved Dalum Papirfabrik i forsommeren. Flere seniorbofællesskaber er på vej i Odense, og boligselskaberne oplever en stigende interesse for boformen.

Mødet forløb godt, fortæller direktør i Civica Jens Pilholm, der for de mange forsamlede fremlagde de foreløbige planer for seniorbofællesskabet, der bliver et stort et af slagsen med 64 boliger. Normalt består seniorbofællesskaber typisk af 20 til 30 boliger.

En onsdag sidst i maj havde boligselskabet inviteret til møde om planerne, og interessen viste sig at være så stor, at boligselskabet måtte leje Dalumhallen for at få plads til alle de interesserede. 515 meldte sig til et indledende møde, hvor boligselskabet lavede et lille oplæg om planerne.

I forsommeren oplevede det almene boligselskab Civica massiv interesse for det seniorbofællesskab, som selskabet har fået lov at opføre på grunden, der tidligere husede Dalum Papirfabrik.

Om få dage er der første spadestik på et seniorbofællesskab i Gartnerbyen, på Bellinge Fælled er et seniorbofællesskab på vej, og også private investorer er interesserede i boformen.

Et seniorbofællesskab er ikke at forveksle med et gammeldags kollektiv. Ved et seniorbofællesskab forstås en gruppe selvstændige boliger/lejligheder, hvortil der hører fælles arealer og lokaler, og hvor det sociale fællesskab styrkes gennem forskellige aktiviteter.Et seniorbofællesskab er en boform, der typisk består af 15 til 20 boliger med en fælles bestyrelse og er beboet af seniorer fra 50 år uden hjemmeboende børn. I et seniorbofællesskab i den almene sektor er det bestyrelsen, der bestemmer, hvem der kan flytte ind. I forbindelse med budget 2018 vedtog Odense Byråd at målrette en tredjedel af budgettet til grundkapitalindskud på godt 15 millioner kroner til seniorboliger, ungdomsboliger og familieboliger i 2019, 2020 og 2021. Desuden støttede man ekstraordinært seniorbofællesskaber med fire millioner kroner i 2018.

Det er i et hjørne af det planlagte boligområde ved Dalum Papir, at et nyt seniorbofællesskab skal placeres. Illustration: Civica

- Det er godt at få nedsat en interessegruppe meget tidligt, og vi er glade for, at vi nu har nogle navne, men gruppen har ikke konstitueret sig med en formand endnu. Det er endnu meget tidligt, siger Jens Pilholm.

15 interesserede blev på informationsmødet fundet ved simpel lodtrækning, og de er sikret en bolig mod, at de deltager i arbejdet med at etablere fællesskabet.

Boligselskabet har gode erfaringer med at oprette en interessegruppe, der kan lave værdigrundlag for fællesskabet og tage stilling til forskellige ting i løbet af projektet.

Populær boligform

Pilholm var ikke overrasket over det store fremmøde af interesserede i det kommende seniorbofællesskab ved Dalum Papir, for efterspørgslen på den type boliger har været stærkt stigende de senere år

Sammen tendens har andre almene boligselskaber spottet, og der har været stor interesse for de kommende projekter på Bellinge Fælled og i Gartnerbyen, forlyder det fra Arbejdernes Boligforening Odense og Odense Boligselskab.

Tendensen er landsdækkende. For nylig offentliggjorde VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, en undersøgelse, der viste, at en fjerdedel af de 52 til 62-årige danskere overvejer at flytte inden for de næste fem år. Heraf overvejer over en tredjedel af flytte i seniorbofællesskab.

Civicas direktør Jens Pilholm er da heller ikke i tvivl om, at boformen er kommet for at blive i en tid, hvor flere og flere bor alene.

- Jeg har snakket med nogle af de interesserede om, hvad det skyldes, og fælles for dem er en usikkerhed over for velfærdssamfundet, og hvad man kan forvente af det på sine gamle dage. Mange nævnte også det opbrud, der er i familiemønstrene, hvor familier ikke længere bor tæt på hinanden, og hvor de ældre ikke kan forvente, at deres travle børn kommer hjem med kage og kaffe hver og hver anden dag, siger Pilholm, der også hørte et lidt anderledes argument for at flytte i seniorbofællesskab:

- En anden interessant betragtning var, at seniorer i dag har haft det hele og har prøvet alt. De har rejst og kunnet købe alt muligt, og nu har mange konstateret, at det måske ikke var det, der gav værdi og ægte lykke. Nu søger de menneskelige relationer og venskaber. Det lå også som et selvstændigt argument, og det er faktisk meget interessant, mener Jens Pilholm.