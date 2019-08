Mange borgere har mandag morgen og formiddag undret sig over røglugt i store dele af Odense.

- Vi kan også godt lugte det, men vi har ikke fået nogen anmeldelse på det, siger vagtchef Lars Thede, Fyns Politi.

Også hos Beredskab Fyn, som netop tager sig af brande, har man lugtet røgen, men uden at vide, hvad det er, som brænder. Ligesom Fyns Politi har man ikke fået nogen anmeldelse.

Den første lugt af røg kunne fornemmes i centrum af Odense allerede før klokken otte, men også i yderområderne har borgere lugtet røgen.

- Vi gætter på, det er en tidlig markafbrænding, hvor røgen er drevet ind i Odense. Der er ikke meget vind, så det kan have fået røgen til at lægge sig over byen i længere tid, lyder et gæt fra vagtchefen i Fyns Politi.

Ved du noget, så kontakt webred@fyens.dk.