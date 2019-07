Mange års kamp mod pavilloner får en ende: - Vi har kun mødt forståelse fra politikerne

Skolebestyrelsesformand Søren Smedegaard glæder sig over at mange års kamp mod pavillonerne på Paarup Skole nu får en ende.

Hvordan er det at se, at man nu rent faktisk begynder at rive de gamle pavilloner ned?

- Det er dejligt. Vi glæder os over, at der nu er fundet penge til at få børnene ud af de gamle pavilloner. Men det bliver jo først rigtig godt, når vi i uge 8 næste år kan få flyttet tredje årgang ud fra deres pavilloner og herover i det nye. Så er alle børn færdige med at sidde i nedslidte midlertidige lokaler.

Hvordan har pavilloner påvirket børnene, når de blev undervist i dem?

- Der er et dårligt indeklima i dem, og det har påvirket både børn og lærere, der får hovedpine af at være i dem. Man har forsøgt at reparere, men det har jo været som at sætte et plaster på et brækket ben.

Pengene til at fjerne pavillonerne og bygge nyt på Paarup Skole og flere andre steder blev givet allerede ved budgetforliget i sensommeren sidste år. Har det været lang tid at gå og vente, inden der nu begynder at ske noget?

- Både og. Da pengene blev afsat i dette års budgetaftale var vi glade og kunne se enden på dem. Og så har den periode, der er gået, været brugt på at finde ud af, hvordan vi så får det bedste ud af de nye muligheder. Så egentlig er det gået hurtigt her til sidst, og det er dejligt, at de nu kommer væk.

De nedslidte pavilloner er et problem, man har kæmpet med på skolen i mange år. Ærgrer det jer, at politikerne ikke har reageret før?

- Vi har gennem lang tid arbejdet på at gøre politikerne bevidste om, hvor dårlige barakkerne var. Og vi har egentlig kun mødt forståelse fra alle de mange politikere, vi har haft herude. De er jo også mennesker og kan godt se, at det ikke er særlig gode rammer for børn. Så vi synes egentlig, de har været lydhøre. Og vi er på en måde lidt overraskede over, at der blev afsat så mange penge. Nu glæder vi os over, at de kommer væk her, og så håber vi, at man også får løst problemerne på de andre skoler - selv om pengene nok ikke rækker til at fjerne alle.