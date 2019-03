Mandag morgen: Byggeri påvirker trafikken på indfaldsvej til Odense

Der bliver bygget så det kan mærkes i Odense lige nu. Og fra mandag og lidt mere end en uge frem, vil bilister der skal ind mod centrum kunne mærke det, hvis de kører i bil via Faaborgvej. Ved Faaborgvej 39 er et nyt boligbyggeri i gang og her skal fjernvarmefolkene have lagt et nyt fjernvarmestik ind til byggeriet. Det kræver en større udgravning, der kommer til at påvirke trafikken. Fra mandag nedsættes hastigheden på den trafikerede vej til 40 km/t mellem Dalumvej og Rikkesminde Allé. Biler ind mod byen skal op og køre på cykelstien og det sender samtidig cyklisterne op på fortovet, hvor de skal trække deres cykel på strækningen.

Og man skal nok væbne sig en smule med tålmodighed. Arbejdet ventes først at være færdigt tirsdag den 26. marts, oplyser Odense Kommune.