Mand ville følge ambulance til OUH - men så blev hans bil stjålet

Odense: Har du set en koksgrå Citroën C3 med registreringsnummeret CM 34 040? Så vil Fyns Politi gerne høre om det, for bilen blev natten til fredag stjålet i et frækt tyveri på Rødegårdsvej i Odense.

Bilen stod tændt, da den blev stjålet, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Steen Nyland til TV2 Fyn.

Føreren af bilen, en ældre mand, ville følge efter en ambulance, som skulle køre en pårørende til manden på hospitalet. Han var steget ud for at give en besked til redderne i ambulancen - og mens han var væk fra bilen, så en person altså sit snit til at stikke af med bilen.

Ifølge vagtchef Lars Thede så manden ikke den person, som stjal bilen.

Det skete klokken 02.35 på Rødegårdsvej nær ved Østerbæksvej. Har du oplysninger om den stjålne bil, kan du give dem til Fyns Politi på telefon 114.